Депутат: Новое правительство сохранит курс предыдущего кабмина

Депутат Матвейчев: Новое правительство будет состоять из успевших себя зарекомендовать профессионалов

Tекст: Олег Исайченко

«Все последние выступления Мишустина говорят о том, что он придерживается выбранной концептуальной матрицы. Это подтвердилось и в рамках его обращения в Госдуме», – заметил Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Таким образом, можно говорить о сохранении преемственности курса, взятого предыдущим кабмином.

Спикер отметил, что ценностные аспекты уже определены, поэтому премьер в дальнейшем сможет реализовывать те цели, которые были поставлены президентом. «Есть несколько сохраняющихся приоритетов – Россия должна добиться полного технологического, финансового и промышленного суверенитета, а также реализовывать ряд программ, посвященных вопросам демографии», – объясняет парламентарий.

В связи с этим спикер уверен: проекты правительства будут становиться все более адресными и при этом цифровыми. «Это необходимо для того, чтобы точность решений была выше», – указал собеседник.

«В целом, эффективность Мишустина во многом обуславливается тем, что он умеет таргетировать инфляцию, а также четко понимает так называемые критерии нуждаемости. Поэтому я уверен, правительство будет двигаться в сторону еще большего повышения точности работы», – рассуждает Матвейчев.

На этом фоне депутат обратил внимание на кадровую политику президента Путина. По его словам, за несколько лет у госслужащих было немало возможностей продемонстрировать свой уровень профессионализма. «Сформировалось поколение эффективных и, в хорошем смысле, креативных чиновников. Поэтому сейчас можно говорить о том, что мы имеем одну из лучших команд за последние десятилетия», – убежден спикер.

«Однако всегда найдется что-то, что можно улучшить. И в этом смысле, судя по всему, стоит ожидать смены какого-то числа вице-премьеров и министров. Но не думаю, что мы увидим кого-то принципиально нового. Это будут профессионалы, которые уже проявили себя ранее», – заключил Матвейчев.

Ранее Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За него проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались. Вскоре после этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении на должность, указано на сайте Кремля.







Сам Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и обратил внимание на консолидацию общества вокруг главы государства и его курса развития, а также пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.



Также Мишустин заявил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни, депутатам предстоит утвердить новый кабинет министров. Глава кабмина назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы. По его словам, основой станет именно послание Путина Федеральному собранию.