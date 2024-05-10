Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.3 комментария
Мишустин утвержден на должность премьер-министра России
Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России
Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина председателем правительства России, постановление парламента отправят президенту России Владимиру Путину для назначения его на должность.
За кандидатуру Мишустина проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались.
Мишустин поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры, отметил, что они поддержали решение президента, передает ТАСС.
Он обратил внимание на консолидацию общества «вокруг главы <…> государства и его курса развития», пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.
Также Мишустин заявил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни, депутатам предстоит утвердить новый кабинет министров.
Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.