Мишустин утвержден на должность премьер-министра России

Путин выразил надежду на поддержку Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча состоялась перед тем, как Мишустин отправился на встречу с парламентскими фракциями, передает ТАСС.

«Мне кажется, было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства», – сказал президент Мишустину.



«Очень надеюсь на то, что депутаты Государственной думы – а вы не так давно были в Госдуме, отчитывались, они знают, что и как правительством и вами как председателем правительства сделано за последние годы – оценят должным образом и поддержат вас в ходе ваших консультаций, предстоящих сегодня на фракциях, затем и на заседании парламента», – добавил он.

Глава государства также выразил надежду, что Мишустин сможет убедить депутатов по поводу кандидатуры своих заместителей и федеральных министров.

Путин, объясняя выбор кандидатуры Мишустина на пост, заявил, что правительство в сложных условиях немало сделало за предыдущие годы. Президент назвал главным стремление к реализации национальных целей развития.

После рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера Путин проведет с ним еще одну встречу.

«После того, как это произойдет, а надеюсь, что это так и будет, мы с вами встретимся еще раз и поговорим более подробно тогда о ваших предложениях», – обратился Путин к и. о. премьера.

В свою очередь Мишустин подтвердил, что в работе правительства не будет никаких пауз. Он заявил, что правительство сделает все для расширения экономики, чтобы оправдать доверие граждан.