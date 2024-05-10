Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что основой работы правительства на ближайшие шесть лет будет послание президента Федеральному собранию.

«Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать. Во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития. С общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан», – передает слова Мишустина ТАСС.

Он также перечислил несколько приоритетных для правительства направлений: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

По словам Мишустина, за последние четыре года работы правительства в предыдущем составе удалось сделать госаппарат более эффективным, также улучшить межведомственную координацию.

Благодаря этому сформирован прочный фундамент для движения страны вперед и для достижения поставленных целей.

Ранее полперд президента в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.