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Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы
В следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики, заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост премьера.
Он подчеркнул, что основой работы правительства на ближайшие шесть лет будет послание президента Федеральному собранию.
«Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать. Во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития. С общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан», – передает слова Мишустина ТАСС.
Он также перечислил несколько приоритетных для правительства направлений: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
По словам Мишустина, за последние четыре года работы правительства в предыдущем составе удалось сделать госаппарат более эффективным, также улучшить межведомственную координацию.
Благодаря этому сформирован прочный фундамент для движения страны вперед и для достижения поставленных целей.
Ранее полперд президента в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.