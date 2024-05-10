Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера
Полпред президента в Госдуме Минх рекомендовал депутатам поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера
Полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Минх заявил, что у палат парламента очень серьезный объем контрольно-кадровых полномочий по формированию правительства, передает ТАСС.
«Я прошу вас, уважаемые депутаты Государственной думы, поддержать выбор президента России», – сказал Минх.
Ранее Путин встретился с Мишустиным, которого выдвинул на пост премьера.