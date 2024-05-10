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    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    24 комментария
    10 мая 2024, 12:45 • Новости дня

    Путин выразил надежду на поддержку Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера

    Путин выразил надежду на поддержку Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин встретился с и. о. премьер-министра Михаилом Мишустиным в Кремле и выразил надежду на то, что Госдума поддержит его кандидатуру на пост главы правительства.

    Встреча состоялась перед тем, как Мишустин отправился на встречу с парламентскими фракциями, передает ТАСС.

    «Мне кажется, было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства», – сказал президент Мишустину.

    «Очень надеюсь на то, что депутаты Государственной думы – а вы не так давно были в Госдуме, отчитывались, они знают, что и как правительством и вами как председателем правительства сделано за последние годы – оценят должным образом и поддержат вас в ходе ваших консультаций, предстоящих сегодня на фракциях, затем и на заседании парламента», – добавил он.

    Глава государства также выразил надежду, что Мишустин сможет убедить депутатов по поводу кандидатуры своих заместителей и федеральных министров.

    Путин, объясняя выбор кандидатуры Мишустина на пост, заявил, что правительство в сложных условиях немало сделало за предыдущие годы. Президент назвал главным стремление к реализации национальных целей развития.

    После рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера Путин проведет с ним еще одну встречу.

    «После того, как это произойдет, а надеюсь, что это так и будет, мы с вами встретимся еще раз и поговорим более подробно тогда о ваших предложениях», – обратился Путин к и. о. премьера.

    В свою очередь Мишустин подтвердил, что в работе правительства не будет никаких пауз. Он заявил, что правительство сделает все для расширения экономики, чтобы оправдать доверие граждан.

    9 мая 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские беспилотники «как мухи» летают над головами российских бойцов, но российские ученые, инженеры и конструкторы работают над этим, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими.

    «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим. И, уверен, результат будет», – цитирует президента ТАСС.

    Сама встреча с командирами прошла еще 7 мая, после инаугурации. Кадры со встречи опубликовали 9 мая.

    Он подчеркнул, что российские ученые, конструкторы, инженеры работают над тем, чтобы ВС России смогли опередить противника.

    «Повторяю еще раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что Россия получает на международном рынке разработки двойного и гражданского назначения, которые могут быть использованы для ведения боевых действий.

    «Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения», – пояснил президент.

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    9 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва признательна Лаосу за передачу танков Т-34, они являются символом Победы и важны для воспитательной работы с молодежью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом в Кремле.

    «Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом Победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    В ходе российско-лаосских переговоров Путин также сообщил, что возможность использовать карты «Мир» на территории Лаоса окажет благоприятное воздействие на туризм.

    «Держатели карт «Мир» получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока», – сказал глава российского государства.

    Переговоры Путина и Сисулита прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Перед этим президент Лаоса в числе почетных зарубежных гостей присутствовал на параде Победы в Москве.

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Кубы.

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    9 мая 2024, 11:09 • Новости дня
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Могиле Неизвестного Солдата на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной возложили цветы президент России Владимир Путин и его коллеги из других стран.

    В Александровский сад после парада прошли Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

    У Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата они вместе возложили гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

    Могила Неизвестного Солдата является общенациональным мемориалом воинской славы, прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы в Московской области и перезахоронили в Александровском саду в 1966 году.

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    7 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин встретился с детским хирургом, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Эти встречи стали первыми после официального вступления Путина в должность президента 7 мая, передает ТАСС. И Рошаль, и Гуревич были приглашены на инаугурацию в качестве гостей.

    Рошаль отметил физическую форму президента. «Вы в прекрасной физической форме! Вы сегодня прошли марафон по лестницам», – сказал он Путину. В качестве подарка к инаугурации Рошаль подарил ему книгу со своими философскими размышлениями, сообщила пресс-служба Кремля.

    Учительницу Гуревич, которой исполнилось 90 лет, Путин встретил с букетом цветов. Она была его классным руководителем в средней школе.

    Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента.

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    7 мая 2024, 15:54 • Новости дня
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Картина, на которую по пути на церемонию инаугурации обратил внимание президент Владимир Путин, называется «Музыкальный натюрморт» студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой, сообщили в пресс-службе академии.

    Полотно находится в коридорах Кремля с 2016 года, картина выставлялась как часть выставки работ учеников академии, передает РИА «Новости».

    В академии уточнили, что экспозиция планировалась как временная, однако «она как-то там прижилась». Веселова уже выпустилась из академии, сейчас художница работает преподавателем в мастерской витража и художественной обработки стекла.

    Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента на шесть лет. Правительство России ушло в отставку.

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    7 мая 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин определил национальные цели развития России

    Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

    Путин определил национальные цели развития России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    В указе, опубликованном на сайте Кремля, перечислены основные национальные цели, среди них – сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи. Этот пункт предусматривает, в частности, повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году (в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни), снижение уровня бедности, повышение МРОТ.

    Также указано, что в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского, к 2030 году нужно добиться его роста до среднероссийского уровня.

    К 2036 году необходимо добиться дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2023 года.

    Кроме того, к 2030 году требуется, создавая условия для здорового образа жизни, снизить продолжительность временной нетрудоспособности людей трудоспособного возраста, повысить удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом.

    Также к 2030 году предписано обеспечить большему числу пожилых россиян и инвалидов услуги долговременного ухода, а участникам СВО – условия для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Планируется запустить цифровую платформу, способствующую сохранению здоровья в течение всей жизни человека «на базе принципа управления на основе данных».

    К 2030 году уровень бедности должен быть ниже 7%, к 2036-му – ниже 5%, для многодетных семей – 12% и 8% соответственно. Предполагается увеличение МРОТ к 2030 году в два раза в сравнении с показателями 2023 года с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц и внедрение в 2026–2027 годах новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций, бюджетного сектора.

    Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено в том числе обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

    Предусмотрено снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17%, увеличение инвестиций в основной капитал, рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.

    Запланированы рост реальных доходов в малом и среднем бизнесе, рост капитализации фондового рынка.

    Предусмотрены увеличение доли туристской отрасли и экспорта туристских услуг, объема производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса, объема перевозок по международным транспортным коридорам, объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, доли креативных индустрий.

    Ожидается вовлечение средних и крупных предприятий в проекты повышения производительности труда; создание системы повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики, институциональных условий для постоянного профессионального развития.

    Еще одна цель – комфортная и безопасная среда для жизни. В частности, Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году, улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, обновить жилищный фонд не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года, сократить количество непригодного для жизни жилья, повысить доступность жилья на первичном рынке, увеличить авиаподвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем прошлого года, а также обеспечить подключение к газу не менее 1,6 млн домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн домовладений к 2036 году.

    Ожидается строительство и модернизация не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки; обеспечение роста энергетической и ресурсной эффективности.

    Также среди целей предусмотрено увеличение парка общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного и доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения. Должна снизиться смертность в результате ДТП.

    Еще одним пунктом указана реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, подразумевающая вовлечение молодежи в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.

    В указе предписывается создать условия для одновременного освоения 30% студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования.

    Также планируется увеличить численность иностранных студентов в вузах, обеспечить работу системы выявления и развития способностей и талантов детей и молодежи.

    Запланировано формирование системы подбора, развития и ротации кадров на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы.

    К 2030 году должна возрасти удовлетворенность россиян работой государственных и муниципальных организаций культуры, сформирована современная система профессионального развития педагогических работников.

    Также предписано завершить капитальный ремонт зданий дошкольного образования и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в таком ремонте по состоянию на 1 января 2025 года. Предусмотрено расширение доступа россиян в малых населенных пунктах к аудиовизуальному контенту.

    Кроме того, в качестве одной из целей указано  «экологическое благополучие». Предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов. Предусмотрены поэтапное снижение в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения, ликвидация десятков опасных объектов, снижение объема сбрасываемых неочищенных сточных вод, меры по сохранению лесов и биологического разнообразия.

    Запланированы снижение разрыва бюджетной обеспеченности между субъектами России, формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами, создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ и реализация программ адаптации к изменениям климата.

    Еще одной целью является технологическое лидерство. В частности, она подразумевает обеспечение технологической независимости, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличение затрат на исследования и разработки.

    Также планируется повысить уровень добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности, долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на основе российских линий разработки, выручку малых технологических компаний.

    Достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» характеризуют в том числе увеличение домохозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному интернету, переход не менее 80% отечественных организаций на российское ПО, увеличение до 95% доли использования российского ПО в госорганах.

    Планируется формирование рынка данных, рост инвестиций в отечественные решения в сфере ИТ, обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных служащих. Должна быть создана система эффективного противодействия киберпреступлениям, обеспечен сетевой суверенитет.

    К 2030 году запланировано достижение «цифровой зрелости», предполагающей автоматизацию большей части транзакций и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Доля предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме должна вырасти до 99%.

    Правительству предписано разработать и представить блок национальных проектов, единый план по достижению национальных целей, стратегию пространственного развития России, план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры. Правительственные акты должны быть приведены в соответствие с указом Путина. Кабмину предписано ежегодно предусматривать средства на реализацию национальных целей и направление на них дополнительных доходов федерального бюджета. Администрации президента предписано определить социологические показатели достижения национальных целей и обеспечить их мониторинг.

    Напомним, 7 мая Путин официально вступил в должность президента России.

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    9 мая 2024, 10:10 • Новости дня
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным перед началом парада Победы в Москве пошутил, что они «неплохо выглядят» после ночных переговоров.

    «Мы еще с вами неплохо выглядим», – пошутил Лукашенко во время рукопожатия с Путиным, передает ТАСС.

    Путин уточнил, во сколько завершились переговоры.

    «В три часа», – сказал Лукашенко.

    Напомним, Путин лично приветствовал иностранных лидеров, прибывших на парад Победы в Москве.

    Коментарии (12)
    9 мая 2024, 10:17 • Новости дня
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади стоят ветераны Великой Отечественной Александра Алешина, участница обороны Москвы, и сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом Евгений Куропатков.

    На парад по традиции пригласили ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    Рядом с президентом парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, которому исполнилось 100 лет 19 июля 2023 года.

    Алешина – инструктор-снайпер, в 1941 году после окончания семилетки она пошла работать на завод, потом участвовала в строительстве противотанковых укреплений в Наро-Фоминске. В 1942 году она пошла в инструкторы снайперского дела, попросилась на фронт. Ее оставили в школе снайперов, она успела подготовить 26 таких специалистов.

    Евгений Куропатков с началом Великой Отечественной отправился добровольцем в армию. Он обучался в тульском ружейном училище. В октябре его курсанты участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После обучения отправился под Сталинград, в 196-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боях у тракторного завода, отправлял снаряды с одного берега Волги на другой. В 1943 году был направлен под Ленинград.

    Коментарии (3)
    9 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Рахмон предложил Путину обсудить вопрос трудовых мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанский президент Эмомали Рахмон в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов.

    Необходимо обсудить ряд вопросов по отношению к трудовым мигрантам, это «щепетильный и один из главных вопросов», сказал Рахмон, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия остается для Таджикистана стратегическим партнером и союзником. Душанбе не намерен менять свою позицию.

    «Конечно, наши недруги хотели бы, хотят [нас] поссорить, разбросать различными методами», – отметил политик.

    Он напомнил, что Россия имеет самую большую военную базу за пределами страны именно в Таджикистане. Странам следует вместе бороться с глобальными вызовами и угрозами, подчеркнул Рахмон.

    Напомним, отдельная встреча Путина и Рахмона прошла после парада Победы.

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    8 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы

    Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В поздравлениях президент подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», – отметил глава Российского государства.

    Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами.

    Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

    Путин заявлял ранее, что День Победы является священным праздником для всего населения России.

    Коментарии (14)
    9 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Песков: Путин и Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении
    Песков: Путин и Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян в ходе переговоров согласовали прекращение деятельности российских пограничников в нескольких регионах Армении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков утвердительно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Пашинян вывод российских пограничников из ряда областей Армении, передает ТАСС.

    В четверг Путин провел отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Она прошла после парада Победы, на котором присутствовали лидеры стран СНГ, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

    Также на 9 мая у главы российского государства запланирован еще ряд переговоров.

    Напомним, Путин перед началом переговоров предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе.

    Коментарии (8)
    9 мая 2024, 12:38 • Новости дня
    Путин: ВС России проявили героизм при освобождении Бердычей
    Путин: ВС России проявили героизм при освобождении Бердычей
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие проявили героизм, освобождая населенный пункт Бердычи в ДНР, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными.

    «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», – сказал президент, передает ТАСС.

    На встрече присутствовал командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

    «Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», – сказал он.

    Минобороны сообщало об освобождении Бердычей 2 мая.

    Коментарии (3)
    10 мая 2024, 05:16 • Новости дня
    Путин предложил Госдуме утвердить Мишустина на пост премьер-министра

    Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра: депутаты впервые сформируют правительство

    Путин предложил Госдуме утвердить Мишустина на пост премьер-министра
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив историческую значимость данного события.

    «Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав Правительства: утверждать Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров», - написал Володин в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что депутаты будут реализовывать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.

    «Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и Правительство, и депутаты Государственной Думы», – отметил Володин.

    По его словам, обсуждение кандидатуры Мишустина сначала пройдет во всех фракциях, а затем состоится пленарное заседание Государственной Думы, на котором Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

    Володин обозначил ключевые темы, которые будут подняты в ходе обсуждения: демографическая политика, повышение благосостояния граждан, поддержка семей с детьми, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, повышение обороноспособности страны.

    58-летний Михаил Мишустин возглавлял правительство с января 2020 года, сменив на посту премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее Мишустин занимал должность директора Федеральной налоговой службы.

    Коментарии (11)
    8 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    Путин предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин, открывая двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о необходимости обсудить вопросы, касающиеся безопасности в регионе.

    При этом Путин отметил, что «в открытом режиме говорить об этом» они не будут. Однако, подчеркнул российский лидер, имеется «возможность на полях работы ЕАЭС поговорить обо всем комплексе отношений», передает ТАСС.

    Путин указал, что и для России, и для Армении взаимодействие в рамках ЕАЭС носит «позитивный характер». Кроме того, по его словам, «очень успешно» развиваются и двусторонние отношения, передает РИА «Новости».

    Товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов, сказал Путин, отметив, что «такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было». Он указал, что «в 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕАЭС».

    Напомним, после саммита Евразийского экономического союза и неформального обеда лидеров стран ЕАЭС начались переговоры Путина с Пашиняном.

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    8 мая 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

    Путин заявил о проведении более 90% расчетов в рамках ЕАЭС в нацвалютах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

    Российский лидер указал, что «объем взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 млрд долларов, причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах, передает ТАСС.

    Путин привел данные, согласно которым совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 трлн долларов, а товарооборот с третьими странами вырос на 60% – с 579 до 923 млрд долларов.

    Он подчеркнул, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в 2024 году. Российский лидер добавил, что РФ высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС и искренне стремится к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению интеграционного объединения.

    По его словам, этот саммит будет не просто юбилейным, но и рабочим, по-настоящему деловым. «Мы рассмотрим целый ряд подготовленных на наше утверждение новых решений, имеющих стратегический характер и направленных на углубление нашего сотрудничества в самых разных сферах», – резюмировал он.

    Напомним, в среду в Москве открылся юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для главы российского государства Владимира Путина это первая международная встреча после инаугурации.

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