Политолог оценил утверждение кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра

Политолог Минченко: Когда кабмин и его глава демонстрируют высокий уровень эффективности, смысла в замене нет

Tекст: Олег Исайченко

«Переназначение Мишустина говорит о том, что правительство хорошо справилось с теми вызовами, которые возникали в последние годы, – это и коронавирус, и кризис цен на нефть, о котором многие уже забыли, но он мог серьезно ударить по бюджету, и со сложностями, возникшими на первых этапах спецоперации, и с санкциями», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Спикер подчеркнул: когда «кабмин и его глава демонстрируют высокий уровень эффективности, смысла в замене нет». Вместе с тем эксперт обратил внимание на решение КПРФ воздержаться при голосовании за кандидатуру Мишустина.

«В некотором смысле история понятна. У партии есть претензии относительно социально-экономического курса, но при этом мы слышали, что Зюганов достаточно позитивно отзывался о премьере. Надо также заметить, что в КПРФ, судя по всему, царят очень разные мнения, поскольку еще утром Николай Харитонов заявлял о готовности поддержать кандидатуру Мишустина», – пояснил он.

По его словам, в скором времени мы увидим работу нового механизма, в рамках которого министров и вице-премьеров будет утверждать нижняя палата парламента.

Ранее Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За него проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались. Теперь постановление парламента будет направлено президенту Владимиру Путину для официального назначения на должность.

Сам Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и обратил внимание на консолидацию общества вокруг главы государства и его курса развития, а также пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.

Также Мишустин заявил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни, депутатам предстоит утвердить новый кабинет министров.

Глава кабмина назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы. По его словам, основой станет именно послание Путина Федеральному собранию. Он перечислил несколько приоритетных для правительства направлений: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

По словам премьера, за последние четыре года работы правительства в предыдущем составе удалось сделать госаппарат более эффективным и улучшить межведомственную координацию. Благодаря этому сформирован прочный фундамент для движения страны вперед и для достижения поставленных целей.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера в пятницу.