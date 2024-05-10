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    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    24 комментария
    10 мая 2024, 05:16 • Новости дня

    Путин предложил Госдуме утвердить Мишустина на пост премьер-министра

    Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра: депутаты впервые сформируют правительство

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив историческую значимость данного события.

    «Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав Правительства: утверждать Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров», - написал Володин в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что депутаты будут реализовывать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.

    «Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и Правительство, и депутаты Государственной Думы», – отметил Володин.

    По его словам, обсуждение кандидатуры Мишустина сначала пройдет во всех фракциях, а затем состоится пленарное заседание Государственной Думы, на котором Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

    Володин обозначил ключевые темы, которые будут подняты в ходе обсуждения: демографическая политика, повышение благосостояния граждан, поддержка семей с детьми, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, повышение обороноспособности страны.

    58-летний Михаил Мишустин возглавлял правительство с января 2020 года, сменив на посту премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее Мишустин занимал должность директора Федеральной налоговой службы.

    9 мая 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские беспилотники «как мухи» летают над головами российских бойцов, но российские ученые, инженеры и конструкторы работают над этим, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими.

    «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим. И, уверен, результат будет», – цитирует президента ТАСС.

    Сама встреча с командирами прошла еще 7 мая, после инаугурации. Кадры со встречи опубликовали 9 мая.

    Он подчеркнул, что российские ученые, конструкторы, инженеры работают над тем, чтобы ВС России смогли опередить противника.

    «Повторяю еще раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что Россия получает на международном рынке разработки двойного и гражданского назначения, которые могут быть использованы для ведения боевых действий.

    «Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения», – пояснил президент.

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    9 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва признательна Лаосу за передачу танков Т-34, они являются символом Победы и важны для воспитательной работы с молодежью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом в Кремле.

    «Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом Победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    В ходе российско-лаосских переговоров Путин также сообщил, что возможность использовать карты «Мир» на территории Лаоса окажет благоприятное воздействие на туризм.

    «Держатели карт «Мир» получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока», – сказал глава российского государства.

    Переговоры Путина и Сисулита прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Перед этим президент Лаоса в числе почетных зарубежных гостей присутствовал на параде Победы в Москве.

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Кубы.

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    9 мая 2024, 11:09 • Новости дня
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Могиле Неизвестного Солдата на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной возложили цветы президент России Владимир Путин и его коллеги из других стран.

    В Александровский сад после парада прошли Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

    У Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата они вместе возложили гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

    Могила Неизвестного Солдата является общенациональным мемориалом воинской славы, прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы в Московской области и перезахоронили в Александровском саду в 1966 году.

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    9 мая 2024, 10:10 • Новости дня
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным перед началом парада Победы в Москве пошутил, что они «неплохо выглядят» после ночных переговоров.

    «Мы еще с вами неплохо выглядим», – пошутил Лукашенко во время рукопожатия с Путиным, передает ТАСС.

    Путин уточнил, во сколько завершились переговоры.

    «В три часа», – сказал Лукашенко.

    Напомним, Путин лично приветствовал иностранных лидеров, прибывших на парад Победы в Москве.

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    9 мая 2024, 10:17 • Новости дня
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади стоят ветераны Великой Отечественной Александра Алешина, участница обороны Москвы, и сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом Евгений Куропатков.

    На парад по традиции пригласили ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    Рядом с президентом парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, которому исполнилось 100 лет 19 июля 2023 года.

    Алешина – инструктор-снайпер, в 1941 году после окончания семилетки она пошла работать на завод, потом участвовала в строительстве противотанковых укреплений в Наро-Фоминске. В 1942 году она пошла в инструкторы снайперского дела, попросилась на фронт. Ее оставили в школе снайперов, она успела подготовить 26 таких специалистов.

    Евгений Куропатков с началом Великой Отечественной отправился добровольцем в армию. Он обучался в тульском ружейном училище. В октябре его курсанты участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После обучения отправился под Сталинград, в 196-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боях у тракторного завода, отправлял снаряды с одного берега Волги на другой. В 1943 году был направлен под Ленинград.

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    9 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Рахмон предложил Путину обсудить вопрос трудовых мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанский президент Эмомали Рахмон в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов.

    Необходимо обсудить ряд вопросов по отношению к трудовым мигрантам, это «щепетильный и один из главных вопросов», сказал Рахмон, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия остается для Таджикистана стратегическим партнером и союзником. Душанбе не намерен менять свою позицию.

    «Конечно, наши недруги хотели бы, хотят [нас] поссорить, разбросать различными методами», – отметил политик.

    Он напомнил, что Россия имеет самую большую военную базу за пределами страны именно в Таджикистане. Странам следует вместе бороться с глобальными вызовами и угрозами, подчеркнул Рахмон.

    Напомним, отдельная встреча Путина и Рахмона прошла после парада Победы.

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    9 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Песков: Путин и Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении
    Песков: Путин и Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян в ходе переговоров согласовали прекращение деятельности российских пограничников в нескольких регионах Армении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков утвердительно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Пашинян вывод российских пограничников из ряда областей Армении, передает ТАСС.

    В четверг Путин провел отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Она прошла после парада Победы, на котором присутствовали лидеры стран СНГ, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

    Также на 9 мая у главы российского государства запланирован еще ряд переговоров.

    Напомним, Путин перед началом переговоров предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе.

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    9 мая 2024, 12:38 • Новости дня
    Путин: ВС России проявили героизм при освобождении Бердычей
    Путин: ВС России проявили героизм при освобождении Бердычей
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие проявили героизм, освобождая населенный пункт Бердычи в ДНР, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными.

    «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», – сказал президент, передает ТАСС.

    На встрече присутствовал командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

    «Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», – сказал он.

    Минобороны сообщало об освобождении Бердычей 2 мая.

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    9 мая 2024, 11:56 • Новости дня
    Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России
    Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, министерствам обороны и генштабам стран дано соответствующее распоряжение, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси [Александр Лукашенко] об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», – передает слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что учения проводятся в три этапа. Белоруссия присоединится к ним на втором этапе.

    Президент добавил, что ничего необычного в учениях по отработке применения нестратегического ядерного оружия нет, это плановая работа.

    Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

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    9 мая 2024, 18:27 • Новости дня
    Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил в адрес президента России Владимира Путина поздравление с Днем Победы.

    Об этом сообщили в посольстве Израиля в Москве, передает ТАСС.

    «Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», – сказали в диппредставительстве.

    Ранее король Саудовской Аравии поздравил Путина с Днем Победы.

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    9 мая 2024, 17:28 • Новости дня
    Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России

    Политолог Баширов: Личное внимание Путина к бойцам СВО работает на сплочение россиян

    Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча с бойцами СВО сразу после инаугурации говорит о четких приоритетах главы государства. Владимир Путин крепко увязывает победу в спецоперации с залогом успешного развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Напомним, 7 мая президент встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО.

    «Владимир Путин со всей ответственностью подходит к проблемам и вопросам, связанным с СВО. Он регулярно общается с солдатами, видится с военными корреспондентами. Фактически старается узнавать обо всем, что происходит на фронте, из первых уст. Встреча 7 мая в этом смысле не стала исключением. Она еще раз подтвердила принципиальную важность диалога с бойцами для главы государства», – сказал Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Тот факт, что мероприятие состоялось сразу после инаугурации, говорит об однозначной расстановке приоритетов главнокомандующим. В настоящий момент в повестке дня Владимира Путина спецоперация стала одним из важнейших вопросов. Это не удивительно, ведь как заметил президент, именно с ее успешным завершением связано дальнейшее развитие России», – отмечает он.

    «Вокруг нее сплелись сотни различных тем – как политических, так и экономических. Но наиболее значимым является идеологический аспект. Москва стоит в авангарде отстаивания исторической справедливости. Мы действуем на благо всего мира и противостоим порывам украинских властей изменить ментальность братского народа», – акцентирует собеседник.

    «Разумеется, то внимание, которое оказывает президент участникам СВО, положительно сказывается на общественных настроениях. Фронт не может существовать без тыла. Население России получает четкий сигнал, смысл которого заключается в призыве к истинному единению, всеобщей работе на благо будущего Родины», – уточняет эксперт.

    «Уверен, Владимир Путин продолжит прямой и открытый диалог с нашими бойцами. Он подает прекрасный пример чиновникам всех уровней. Спецоперация является приоритетом политики государства, а потому руководителям разного масштаба также стоит больше внимания уделять героям», – резюмирует Баширов.

    Ранее Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Беседа состоялась 7 мая, сразу после церемонии инаугурации президента. В ходе мероприятия глава государства поблагодарил военнослужащих за мужество и умение командовать войсками, сообщает официальный сайт Кремля.

    «У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов – это мы все должны понимать и понимаем – в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения, образования и так далее. У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы», – заметил он.

    При этом, по его мнению, все это возможно лишь при одном условии – успешной работы бойцов на поле боя. «Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает», – подчеркнул президент.

    Кроме того, во время встречи активно обсуждались вопросы оборонной промышленности.

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    9 мая 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин лично встретил иностранных лидеров перед парадом Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы на Красной площади лично встретил в Гербовом зале Кремля зарубежных лидеров, прибывших в Москву 9 Мая в качестве гостей.

    На празднование 79-й годовщины Победы приглашены главы стран бывшего Советского Союза: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Также на торжества в Москву прилетели руководители Гвинеи-Бисау, Кубы, Лаоса, передает ТАСС.

    К месту встречи иностранные лидеры прибыли на российских автомобилях представительского класса «Аурус».

    Главы государств сделали совместное фото. С некоторыми коллегами из стран СНГ, в частности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путин тепло обнялся.

    На лацкане у главы российского государства прикреплена георгиевская лента – символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

    К 10.00 мск все президенты займут свои места на центральной трибуне, откуда будут смотреть парад.

    Позднее Путин вышел на Красную площадь, где поздоровался с гостями парада Победы.

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    9 мая 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин пригласил лидера Гвинеи-Бисау с госвизитом в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало пригласил его посетить Россию с государственным визитом.

    Путин отметил, что лидер Гвинеи-Бисау уже не в первый раз приехал в Россию, однако госвизита пока не было, передает ТАСС.

    «Я с удовольствием вас приглашаю посетить РФ с государственным визитом. Мы с вами договоримся – в удобное для вас время. Я свой график тоже посмотрю, мы согласуем. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом», – сказал он.

    В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил надежду, что Путин посетит Гвинею-Бисау в случае турне по Африке. Он отметил, что страна ранее принимала большое количество высокопоставленных чиновников, а сейчас ожидает встреч на уровне министров иностранных дел и других российских представителей.

    В ходе встречи Путин также сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау.

    Российско-бисайские переговоры прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало перед этим посетил парад на Красной площади и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    Ранее Путин провел переговоры с лидерами Лаоса, Кубы, Таджикистана.

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    9 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    Путин назвал успех в СВО ключевым условием для развития России
    Путин назвал успех в СВО ключевым условием для развития России
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Успех специальной военной операции является ключевым условием для развития России, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО после своей инаугурации 7 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

    «У нас большие задачи по развитию страны: в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов, – это мы все должны понимать и понимаем; в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения и образования и так далее», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что есть все возможности, чтобы эти задачи были полностью реализованы. Но только при условии успешной работы военных на поле боя, обратился он к военнослужащим.

    Глава государства добавил, что российский народ в сложные времена проявляет свои лучшие качества.

    «Когда наступают сложные времена, я помню, на протяжении последней пары десятилетий такие времена у нас наступали, мы все об этом знаем, можно даже не вспоминать об этом, но, когда наступают такие сложные, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества: и мужество, и героизм вне зависимости от возраста. Это, судя по всему, у нас в крови», – сказал Путин.

    «И то, что сейчас происходит в рамках специальной военной операции на поле боя, – лучшее доказательство того, что – прежде всего обращаюсь к вам – вы, ваши подчиненные достойны наших отцов, дедов, прадедов, которые сражались на полях Великой Отечественной войны и отстояли свою Родину. И сейчас мы знаем о случаях мужества, героизма», – обратился Путин к одному из участников встречи, командиру 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения гвардии полковнику Малахову.

    Напомним, после инаугурации 7 мая Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО.

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    9 мая 2024, 17:48 • Новости дня
    Минченко: На фоне попыток Запада переписать историю важно фиксировать правду
    Минченко: На фоне попыток Запада переписать историю важно фиксировать правду
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад настойчиво пытается переписать историю и вычеркнуть Россию из списка победителей Второй мировой войны. На этом фоне фиксация реального вклада каждой страны в героическую победу имеет особое значение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, 9 мая проходят торжественные мероприятия по случаю Дня Победы.

    «Празднование Великой Победы сегодня имеет особое значение. Дело в том, что все поползновения в части пересмотра истории – это еще и попытка пересмотреть место России в мире. Напомню, ООН была создана победителями Второй мировой войны. И основная линия атаки Запада сейчас заключается в том, чтобы вычеркнуть Россию из списка победителей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его словам, последние заявления Вашингтона о том, что США вместе с Украиной воевали против Гитлера – это не политическая глупость или безграмотность, а часть развернутой против России кампании. «На этом фоне фиксация истории и реального вклада каждой из стран в победу над фашизмом имеет невероятную значимость, особенно в условиях спецоперации», – добавляет эксперт.

    «Немаловажную роль это имеет и в контексте попыток возрождения нацистской идеологии в Прибалтике, на Украине и еще в ряде стран», – указывает аналитик. Минченко также обратил внимание на то, что на параде Победы в Москве присутствовали главы стран Центральной Азии, а также президент Белоруссии. «Конечно, память о совместной победе является очень символичной скрепой для единства бывших союзных республик», – пояснил он.

    Минченко также сделал акцент на речи президента Владимира Путина. «В контексте линии отстаивания суверенитета глава государства, судя по всему, придерживается очень прагматичной позиции – мы готовы разговаривать и договариваться, но не ценой сдачи своей истории и жизненных интересов», – заключил эксперт.

    Напомним, в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 9 Мая. В рамках мероприятия Путин выступил с речью, в которой поздравил россиян со знаменательной датой. «Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи», – цитирует его сайт Кремля.

    Глава государства отметил значимый вклад в борьбу с фашистской Германией всех республик бывшего Советского Союза. Президент подчеркнул, что Москва никогда не забудет общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества. Он также призвал равняться на поколение победителей, поскольку судьба и будущее России зависят от каждого из нас.

    «Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», – подчеркнул Путин. При этом Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения. Свою речь глава государства завершил словами: «За Россию! За Победу! Ура!».

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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью

    На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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