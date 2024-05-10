Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.4 комментария
Путин переназначил Мишустина председателем правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщила пресс-служба Кремля.
Мишустин назначен председателем правительства в соответствии с п. «а» ст. 83 Конституции Российской Федерации, передает ТАСС.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Мишустина председателем правительства России.
Напомним, во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России. Путин в пятый раз вступил в должность президента России.