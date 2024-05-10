Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.3 комментария
Назначены даты обсуждения кандидатур вице-премьеров и министров
Володин: Госдума обсудит кандидатуры вице-премьеров и министров 13 и 14 мая
Кандидатуры на должности вице-премьеров депутаты Госдумы рассмотрят 13 мая, а на должности министров –14 мая, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Госдума выделит два пленарных заседания на обсуждение в рамках своих полномочий кандидатур зампредседателя правительства и федеральных министров, 13 мая будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности зампредседателя правительства, 14 мая – кандидатуры на должности министров России, передает ТАСС.
Ранее Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства России.