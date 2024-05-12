В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной

Tекст: Антон Антонов

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.

Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.