Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе

Эксперты указали на растущие проблемы Украины в области ПВО

Tекст: Евгений Поздняков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует от западных стран передачи ВСУ новых комплексов Patriot. Об этом сообщает издание The Washington Post. Подчеркивается, что если раньше его риторика по данному вопросу оставалась взвешенной и спокойной, то теперь он стал более грубым.

«Хорошая и тихая дипломатия не сработала. Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – заявил он. Кулеба отметил, что в рамках встреч с представителями западных государств «самыми удачливыми» являются те, чьи государства попросту не располагают системами Patriot, в то время как остальные «чувствуют себя некомфортно» в беседе с ним.

По его данным, в настоящий момент союзники Украины располагают более 100 комплексами, из которых для прикрытия ВСУ было бы достаточно семи. В связи с этим, он выразил недоумение, почему государства НАТО не способны выделить партнерам такого скромного количества установок.

В то же время Владимир Зеленский придерживается более радикальной позиции. С его точки зрения, для стабилизации положения Украины необходимо 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Об этом сообщает ТАСС. Он также подчеркнул, что западные страны прекрасно осведомлены об этом и даже знают точки, где именно должны располагаться средства ПВО.

Однако способны ли союзники удовлетворить запрос ВСУ? Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил данные Кулебы о наличии в государствах НАТО 100 батарей необходимых систем ПВО. Помимо них, ЗРК Patriot используются и другими региональными державами.

Так, издание Army Technology сообщает о том, что в настоящий момент установки Patriot базируются в Израиле, Японии, Кувейте, Саудовской Аравии, Южной Корее, Катаре, ОАЭ и на Тайване. Всего в мире насчитывается лишь 250 боеспособных комплексов, сообщает портал Defense News со ссылкой на данные компании-производителя ЗРК Raytheon.

При этом 85-90 комплексов принадлежат США. Остальные ЗРК в основном распределены между другими 18 странами-заказчиками, а после начала конфликта на Украине сразу четыре европейских государства (Швейцария, ФРГ, Румыния и Словакия) высказали заинтересованность в дополнительных закупках американских средств ПВО.

Однако производственные мощности Raytheon позволяют выпускать лишь 12 единиц в год, отмечал ранее президент компании Том Лалиберти. Он добавил, что сейчас все имеющиеся силы брошены на удовлетворение контракта с Швейцарией, согласно которому необходимо создать пять комплексов.

Также проблема заключается в том, что Patriot использует специализированные ракеты от концерна Lockheed Martin. Но поставщику крайне трудно поддерживать необходимые темпы создания новых боеприпасов. Если в 2018 году компания выпустила лишь 350 снарядов, то уже сейчас армия США предоставила ей контракт на создание 550 единиц в год.

Таким образом запросы Зеленского не смогут удовлетворить не только западные союзники, но и все страны, обладающие комплексами Patriot. Упоминая 25 систем по 6-8 батарей в каждой, в сумме он запрашивает 150-200 батарей – этот показатель выглядит едва ли досягаемым.

Некоторые государства уже прямо заявляют о неготовности расстаться с военной техникой. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку Варшава только начала установку этих комплексов. Он добавил, что комплексы, расположенные на территории республики, принадлежат американской армии. Однако немцы после долгих уговоров в субботу сообщили о готовности передать один комплекс Patriot.

Между тем немецкое издание ранее Bild сообщало, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ). Помимо этого, ВСУ ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, Репке отметил, что

теперь воздушное пространство Киева якобы свободно для прохождения российских ракет.

В экспертном сообществе отмечают, что западные страны пока не планируют передавать Украине собственные установки Patriot в необходимых ей количествах. В настоящее время многие государства Европы ощущают незащищенность из-за опустошенных арсеналов. Заменить установки в нужных объектах также вряд ли получится, поскольку ее аналоги представляют огромную ценность и дефицит для членов НАТО и ЕС.

«Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

«Кроме того, польские власти вовсю раздувают угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot выглядела бы странно в глазах простого избирателя. Однако многие страны имеют в своем распоряжении данные комплексы», – отмечает собеседник.

«Лишних зенитных комплексов не бывает. Большинство государств дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК.

Во многом это обусловлено тем, что почти все из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу». Также это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – подчеркивает он.

«США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

«Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

«Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет.

Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – уточнил Сивков.

Поэтому у ВСУ не очень высокие шансы получить дополнительные Patriot, считает Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Новые масштабные поставки не соответствуют интересам США. Дело в том, что Вашингтон давно переносит имеющиеся в его распоряжении системы ПРО и ПВО в Азиатско-Тихоокеанский регион для противостояния с Китаем. Поэтому просьбы офиса Зеленского для Белого дома крайне несвоевременны», – сказал он.

«На ум приходит только один поставщик – Европа, поскольку это наиболее оптимальный вариант в плане времени доставки. В частности, Франция и Германия разрабатывают свои зенитные системы. Возможно, какая-то техника для Украины может найтись. Однако в самом ЕС переживают, что они оголились перед лицом якобы российской угрозы», – отмечает собеседник.

«Например, у Парижа есть схожие с Patriot системы SAMP-T. Мы видим политические стремления Макрона продемонстрировать поддержку Украины, что может подтолкнуть его к поставке комплексов ПВО. Однако у французских военных есть собственные расчеты и потребности, которые могут не совпадать с желаниями Парижа. Чем это противоречие завершится – увидим в ближайшие месяцы», – резюмирует Козюлин.