Кулеба решил «портить отношения» ради ЗРК Patriot

Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» при попытке получить у Запада ЗРК Patriot

Tекст: Антон Антонов

По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Кулеба не понимает, почему некоторые страны не могут передать Украине хотя бы одну из своих систем Patriot – по версии Киева, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных ЗРК.

«Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Кулеба отказался верить, что «во всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot», передает ТАСС.

Кулеба сказал, что «бьется головой об стену, хотя как дипломат должен был бы разбирать ее по кирпичику», он «не понимает, почему этого не происходит».

Министр пошутил, что «самыми удачливыми» на встречах с ним считает представителей государств, у которых просто нет Patriot, остальные «чувствуют себя некомфортно».

Напомним, Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Украина «отчаянно просит» срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot.