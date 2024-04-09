Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.0 комментариев
Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
Украина «отчаянно просит» у ЕС срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot, эта тема будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.
По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил его о хотя бы семи батареях Patriot и, хотя западные страны имеют около 100 батарей, но не могут выделить даже такое количество Украине, передает ТАСС.
Боррель также пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС поднять вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.