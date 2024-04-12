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    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

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    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    30 комментариев
    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

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    11 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Небензя: Украинцы начали активно делиться с Россией координатами ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что жители Харькова, Одессы, Николаева и других городов активно делятся с ВС РФ координатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Как указал Небензя, по данным украинских бойцов, местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске, других городах и регионах Украины начали рассказывать российским военным местоположения военных складов ВСУ и воинских резервов. По его словам, такие поступки наглядно показывают настоящее «отношение мирного населения к происходящему», передает ТАСС.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Вадим Отрошевский рассказал, что командование ВСУ мобилизует для участия в боевых действиях в основном сельское население, а городские жители стараются этого избежать при помощи взяток и уехать за границу.

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    11 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

    «Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, «говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся».

    Также Путин заявил, что на удары Украины по энергообъектам России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период. Он подчеркнул, что удары по украинским энергетическим объектам являются частью демилитаризации, так как они влияют на ОПК Украины.

    Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции о мирном урегулировании на Украине необходимо, чтобы установить прочный мир.

    Напомним, первая конференция пройдет в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение, поскольку продавливаемая «формула мира» является украинским ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    11 апреля 2024, 19:28 • Новости дня
    Украина начала принудительную эвакуацию 47 поселков Харьковской области
    Украина начала принудительную эвакуацию 47 поселков Харьковской области
    @ REUTERS/Murad Sezer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подконтрольные киевскому режиму власти Харьковской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми в нескольких десятках поселков, об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

    Всего планируется принудительно эвакуировать 47 прифронтовых населенных пунктов, это не касается самого Харькова, заявил Синегубов, передает ТАСС.

    Эвакуация затронет Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. В них проживают 182 ребенка.

    В январе 2024 года киевский режим объявлял о принудительной эвакуации детей из подконтрольной ВСУ части ДНР. В марте он провел эвакуацию людей из Сумской области.

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    11 апреля 2024, 18:41 • Новости дня
    Рогов: ВС России наказали украинскую бригаду теробороны за обстрелы ЗАЭС
    Рогов: ВС России наказали украинскую бригаду теробороны за обстрелы ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Точные удары ВС России накрыли боевиков украинской армии, обстреливавших Энергодар, ЗАЭС и Каменско-Днепровский район Запорожской области, сказал Рогов ТАСС.

    Он добавил, что часть из них удалось установить, это военнослужащие 121-й бригады теробороны из Кировограда. Их «накрывали» в Никополе и его пригороде.

    На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.

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    12 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ под Харьковом
    Российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в 22.50 был прилет в стороне населенного пункта Циркуны в Харькове, куда перебрасывается военная техника для работы на Белгородском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что ТЭЦ-2 и ГРЭС-2 поражены российским ударом в поселке Эсхар Харьковской области.

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    11 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    В Минобороны России спрогнозировали последствия нового контрнаступления ВСУ
    В Минобороны России спрогнозировали последствия нового контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый план Киева по контрнаступлению приведет к разгрому украинской армии и положит начало пути к миру на условиях России, заявил высокопоставленный источник в Минобороны.

    «Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, Киев полностью возложил на Запад обязанность снабжения сотен тысяч мобилизованных украинцев оружием, поскольку «ничего своего на Украине давно нет». Вместе с тем «и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола».

    Он также напомнил, что предыдущее контрнаступление ВСУ закончилось гибелью и ранением более 166 тыс. украинских военнослужащих, потерей 789 танков, 2,4 тыс. других бронемашин и 132 самолетов.

    На Украине не осталось тех, кто стал бы «добровольно развивать это безумие Зеленского», поэтому Киев пытается пополнить ряды ВСУ «новым пушечным мясом», продвигая закон о мобилизации.

    Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, в который входит разрушение Крымского моста. В Крыму назвали неадекватным «план контрнаступления» от Зеленского.

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    11 апреля 2024, 20:35 • Новости дня
    Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине
    Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если Вашингтон прекратит помогать Украине, Европа будет вынуждена найти способ нарастить финансовую поддержку Киева, заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что Евросоюз смог продвинуться в финансировании поддержки Украины, договорившись о выделении ей 50 млрд евро, передает ТАСС.

    Однако существует вероятность, что ЕС придется согласовать большую сумму, если США прекратят поддерживать Киев, добавил французский лидер.

    Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон назвал экс-президенту США Дональду Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину.

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    11 апреля 2024, 16:28 • Новости дня
    Генерал ВСУ назвал масштаб превосходства ВС России над ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз, сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль.

    По его словам, ВС России превосходят ВСУ в 7-10 раз, а у украинских войск есть нехватка личного состава, передает ТАСС.

    Содоль добавил, что в результате, например, одна бригада ВСУ в среднем может оборонять лишь около пяти километров фронта, а требуется около 15.

    Ранее Содоль с трибуны Верховной рады заявил, что украинская армия держит оборону из последних сил.

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    12 апреля 2024, 08:21 • Новости дня
    Украина безуспешно попыталась обвинить Россию в обстрелах ЗАЭС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе внеочередной сессии Совета МАГАТЭ по Запорожской АЭС украинская сторона безуспешно пыталась переложить ответственность за обстрелы станции на Россию, звучали неубедительные аргументы, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По его словам, большинство участников заседания понимают, что обстрелы совершили украинцы, притом, что украинская сторона твердила о «российской операции под фальшивым флагом», передает РИА «Новости».

    Также Ульянов выразил сожаление, что западные страны не готовы осудить действия Киева, а МАГАТЭ воздерживается от прямого указания виновника обстрелов.

    «Создается атмосфера, которая поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям», – подчеркнул дипломат.

    В заключение Оо выразил надежду, что внеочередная сессия МАГАТЭ все же побудит Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

    На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.

    Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

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    12 апреля 2024, 11:50 • Новости дня
    Дуда отказал Зеленскому в передаче систем Patriot

    Президент Польши Дуда отказался передать Украине системы Patriot

    Дуда отказал Зеленскому в передаче систем Patriot
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, заявил президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

    Дуда заявил, что Польша в настоящее время фактически не располагает системами Patriot, их установка, по его словам, только началась. «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», – приводит его слова «Коммерсант».

    Комплексы, развернутые на польской территории, принадлежал армии США, объяснил Дуда. Он напомнил также, что соседние с Украиной страны также не обладают системами Patriot.

    Польские власти обсуждают возможность передачи Украине ракет советского производства, добавил глава республики.

    Ранее немецкие СМИ писали, что украинские военные истощили свои запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, установок IRIS-T и других систем противовоздушной обороны.

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    11 апреля 2024, 16:42 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения БМП Bradley российским дроном на Авдеевском направлении
    Опубликовано видео уничтожения БМП Bradley российским дроном на Авдеевском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американскую БМП Bradley на Авдеевском направлении уничтожили точным ударом беспилотного летательного аппарата, сообщило Минобороны России.

    Операторы беспилотника группировки войск «Центр» отследили выдвинувшихся украинских военных на БМП Bradley на Авдеевском направлении, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Министерство распространило видео, на котором боевую машину американского производства уничтожил точный удар дрона-камикадзе.

    Ранее генерал ВСУ признал превосходство ВС России над в ВСУ в несколько раз.

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    11 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Боевиков с шевронами радикальных исламистов уничтожили в ЛНР
    Боевиков с шевронами радикальных исламистов уничтожили в ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевиков с шевронами радикальных исламистов, в том числе характерных для террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ), ликвидировали в Белогоровке в Донбассе бойцы 2-го армейского корпуса ВС России.

    Как рассказал один из участников штурма, ВС России взяли очередной опорник, в котором была группа, отказавшаяся сдаваться, и ее пришлось уничтожить, передает РИА «Новости». Он добавил, что среди боевиков несколько человек были с шевронами, как у ИГИЛ.

    Ранее ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ.

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    12 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    В Киеве активизировали раздачу повесток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около десятка сотрудников военкомата проводят мобилизацию у одной из станций метро Киева, хотя ранее вручение повесток на улице в украинской столице носило лишь эпизодический характер, сообщило украинское издание «Страна».

    По его данным, сотрудники военкомата проверяют документы и сажают мужчин в автобус, передает ТАСС.

    Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая поддержала идею отправки женщин на фронт.

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    12 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Вступивший в ряды «Азова» комик Розовый получил ранение в голову

    Вступивший в ряды «Азова» комик Виктор Розовый получил ранение в голову

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский комик Виктор Розовый, вступивший в 2022 году в «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ), получил тяжелое ранение головы в ходе боевых действий, сообщила его супруга.

    По словам жены, Розовый получил осколочное ранение в голову, в данный момент он находится в сознании и пытается общаться с родственниками, передает РИА «Новости».

    В 2023 году комик стал одним из тех украинских военных, которые заявили, что ВСУ не сможет победить Российскую армию, и нет ничего плохого, чтобы в итоге заключить с Москвой мир, не претендуя на ставшие российскими территории. Кроме того, он отметил, что снимает шляпу перед украинскими СМИ, которые сумели промыть головы людям.

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