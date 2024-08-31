Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
Бердск остался без света из-за задевшей провода ЛЭП яхты
Яхта задела парусом провода ЛЭП и оставила без света город Бердск в Новосибирской области
В Бердске (Новосибирская область) яхта задела парусом провода высоковольтной линии электропередачи, город остался без света, сообщили мэр Роман Бурдин и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Инцидент произошел в Бердском заливе. Люди, которые находились на яхте, живы. По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность судна, сообщил Бурдин в Telegram.
В СК начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, передает РИА «Новости».