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    Путь предателя всегда заканчивается пулей

    @ imago-images/Global Look Press

    31 августа 2024, 12:20 Мнение

    Путь предателя всегда заканчивается пулей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

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    Те, кто ещё недавно гордо именовали себя оппозиционерами, стали не просто предателями, но и эпигонами. Русская история уже такое видела, и кое-кому придётся освежить свои знания.

    Российский «оппозиционер» Илья Пономарев* (включён в список экстремистов и террористов в РФ) призвал Киев разрешить ему возглавить альтернативные органы власти на территории Курской области, подконтрольной ВСУ. «Если бы Украина позволила нам реализовать наши идеи о создании органов власти, то мы автоматически получили бы политическую субъективность не только внутри России. Никто уже не смог бы нас игнорировать, потому что на зданиях госадминистрации в Курской области развевался бы бело-сине-белый флаг», – заявил Пономарев в интервью польской газете Rzeczpospolita.

    Бывший редактор Сергей Пархоменко* (иноагент) уверен, что атака ВСУ на Курскую область «пойдет на пользу» россиянам.

    «– Сергей, вы отмечаете? Вы радуетесь успехам ВСУ, скажите честно? – обратилась к Пархоменко иноагент Фарида Курбангалеева.

    – Да, да. Если честно, то да. Мне кажется, что это хороший, важный фактор», — уверенно ответил он. По словам Пархоменко, боевики ВСУ сейчас занимаются «важной воспитательной работой с российским населением».

    Известный в прошлом галерист Марат Гельман (иноагент) также говорил о возможности создания альтернативных органов власти в РФ, если часть Курской области останется под контролем ВСУ.

    «Любые победы Украины – на благо России. Я радуюсь успехам ВСУ», – заявил юморист Виктор Шендерович* (иноагент) в эфире польского канала Belsat, ориентированного на Белоруссию.

    Итак, они радуются оккупации российской территории и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы же в своё время разрешили неким Воскобойнику и Каминскому поруководить «Локотской республикой», организованной под контролем нацистских оккупантов в 1941 году.

    Локотский автономный округ располагался на территории в 10 300 км2 (современные Брасовский, Дмитриевский, Дмитровский, Комаричский, Навлинский, Севский, Суземский и Железногорский районы современных Брянской, Орловской и Курской областей). То есть поблизости от тех мест, где сейчас хотел бы поработать подонок Пономарев. Эта автономия, по замыслу организаторов и кураторов в Берлине, должна была служить испытательным полигоном для возможного российского коллаборационистского правительства при СС.

    Правда, у фюрера насчёт будущего, вернее, отсутствия будущего российской государственности мнение сложилось раньше и не менялось. Ещё 16 июля 1941 г. на одном из совещаний Гитлер сказал: «Создание военной державы западнее Урала никогда не должно снова стать на повестку дня, хотя бы нам для этого пришлось воевать сто лет. Империя лишь тогда будет в безопасности, если западнее Урала не будет существовать чужого войска. Защиту этого пространства от всяких возможных опасностей берет на себя Германия».

    В сентябре 1941 года, после отступления Красной армии, Константин Воскобойник стал создавать лояльное немцам (2-й танковой армии Гудериана) местное самоуправление и отряды местных полицаев. В январе 1942 г. партизаны уничтожили его, и власть перешла к его заместителю Брониславу Каминскому. Отряды вооружённых изменников были переформированы в «русскую освободительную народную армию» в составе СС, а местные пропагандисты стали именоваться «народной социалистической партией России».

    «Грабили население все, кто мог, начиная от рядового полицейского и кончая самим Каминским. За время существования бригады Каминского было истреблено только одного рогатого скота 5 тыс. голов, не меньше, плюс к этому уведено в Германию около 4 тыс. голов, не считая свиней, овец и птицы. Скот и птицу главным образом отбирали у семей партизан и лиц, связанных с ними. Обычно, когда становилось известно о том, что тот или иной житель деревни находится в партизанском отряде или помогает им, то его семья подвергалась ограблению, забирали всё: скот, птицу, продукты и даже одежду. Все вещи, награбленные у населения, хранились в специальном складе у Каминского, который выдавал их своим приближенным», – сообщал следователям один из свидетелей.

    После изгнания оккупантов с этой территории, Каминский и его банда переместились в Лепельский район Витебской области. Позднее его люди участвовали в подавлении Варшавского восстания, а сам Каминский, дослужившийся до бригаденфюрера СС, был расстрелян немцами за мародёрство.

    Всего на территории РСФСР и БССР в 1941-1943 годах бригада Каминского уничтожила более 10 тыс. советских граждан, заживо сожгла 203 человека. Эти предатели полностью сожгли 24 деревни и 7,3 тыс. колхозных дворов, разрушили 767 общественных и культурных учреждений. Особенно прославилась некая «Тонька-пулемётчица», лично расстрелявшая полторы тысячи человек.
    И если тот же Илья Пономарев мог бы идеально вписаться в окружение, Каминского, а Сергей Пархоменко – в его идеологическую машину, то Гельману и Шендеровичу светило бы только общение с «Тонькой-пулемётчицей» – просто по причине фамилий.

    Ведь по части антисемитизма локотская публика, как и все неофиты нацизма, старались перещеголять самих немцев. «Народ за жидов и коммунистов воевать не хочет… В неосвобожденных от жидовского ига областях России наблюдаются массовые выступления против режима Сталина; голод стоит невероятнейший. Вас же жидовские комиссары убаюкивают близким фронтом и мнимыми победами Красной армии» – вещал Каминский.

    В г. Дмитриеве Курской области было создано гетто, жители которого использовались при разминировании, а не подорвавшиеся были расстреляны.

    Судьба Каминского и его соратников должна была бы насторожить иноагентов, но они, видимо, надеются на безнаказанность. Или хотя бы на отсрочку возмездия, ведь та же пулемётчица Антонина Макарова была разоблачена и расстреляна только в 1979 году.

    Но у нас долгая память.

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