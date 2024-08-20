Русского медведя хотят заставить наломать дров

О чем нам говорит экономическая статистика за пару последних лет? В первую очередь о том, что Россия решила главную задачу – экономически обеспечила ведение боевых действий на протяжении длительного времени. Экономист Некрасов предлагает даже для лучшего понимания использовать в качестве константы выражение: «Россия обладает практически безграничными ресурсами». Согласна с ним и Зубаревич (посмотрите ее недавнее интервью иноагенту Пивоварову).

То есть экономический блок правительства России и дипломаты (они помогали выстраивать схемы с параллельным импортом и финансовыми расчетами) справились с задачей на отлично. Причем, судя по недавним перестановкам в ведомствах, президент считает, что они справились намного лучше, чем в МО.

Благодаря этому Россия ресурсно обеспечила себе «длинную волю» и возможность пережить долгую политическую зиму. Коммерческая контрактная мобилизация позволила отработать механизмы пополнения армии без дополнительных принудительных наборов гражданских, что сохраняет политическую стабильность и функционирование экономики.

Поэтому стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии. Чтобы заставить русского медведя выскочить из берлоги и наломать дров.

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