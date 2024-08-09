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    Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    9 августа 2024, 12:00 Мнение

    Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия. Хотя праздник был несколько дней назад, да и пионерия ликует как-то странно. Более того, рожи в YouTube как-то заметно перекашивает – и лексика меняется. Ведь в первый день после обмена – о-о-о-о! – обменяли «убийц и шпионов» на светлоликих богов, сошедших с небес. Буквально – по трапу.

    При этом вся наша беглая сволочь тут же спалилась, называя русских разведчиков – «шпионами». А ведь это маркер: «разведчики» – это всегда у нас, «шпионы» – это всегда у врага. Человек, называющий русского разведчика «шпионом» – он за кого? Правильно. Он расписывается в том, что он за врага. Тут даже иноагентского статуса не положено, а лучше сразу под ручки и за околицу. Про околицу будет чуть позже.

    Особенно было интересно про «киллера из Тиргартена», который «убил грузина». Это произносят каждый день люди, у которых даже в Москве стекала патриотическая слюна по подбородку каждый раз, когда израильские спецслужбы убивали очередного иранского ученого. А теперь и подавно – только патриотическая слюнка превратилась в кровавую пену восторга. «Эти (иранцы, ХАМАС, арабы) понимают только силу!» – кричат они, старательно избегая израильской мобилизации. И ни один, подчеркиваю, ни один не произнес слов «ликвидация террориста». Для них чеченский террорист – свой, родной. Со времен первой чеченской войны по НТВ.

    Но, в общем, чего мы там про этих людей, быстренько переместившихся на содержание европейских фондиков неявного финансирования, не знали?

    Но тут произошло событие типа «Мертвый сезон» с Банионисом. Хорошее кино, хорошее событие. Обмен.

    И не успели вновь прибывшие герои либерального фронта на войне с собственной родиной второй раз переодеться в тюремную робу (хотя вылетали по гражданке, кстати), что многое о них говорит, как само событие начали рвать на куски те, кто тут в Европе уже давно и сытно. «Это придумал (и я немножко) Христо Грозев*!» – втирает публике М. Певчих*. И таких авторов обмена становится все больше. У победы много отцов, и только поражение – сирота.

    И настал день второй.

    Но только с момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих Яшина* с Кара-Мурзой*, стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживаются, по меткому определению генерала Лебедя. Хотя бы потому, что у одного медведя еще лето, а у другого – уже зима и спячка. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    Ведь все эти люди были поставлены перед фактом – едет сам героический Кара-Мурза, которого режим убивал уже раз пять, а он Феникс. Едет героический муниципальный депутат Яшин, которого заранее начали называть вторым Навальным. Первоапостолом церкви Алеши. Нельсон Мандела теперь белый и его теперь два. «Мы победили Путина в неравной борьбе с режимом, потому что на нашей стороне правда, Госдеп США и Федеральная резервная система».

    Но, выйдя из одной камеры, похоже, героические борцы попали в другую: там уже сидят на шконках паханы/ки (так следует писать в ФРГ), щерятся золотым зубом и цедят «Заходи», а сами думают: «Ну че приперся, нормально же сидели». И эта вся камера слушает твой базар и прикидывает: где же ты, милок, проколишься.

    И точно. Навальный-Два-Навальный Яшин понес с точки зрения паханок сущую ересь, что дескать, надо что-то делать с мирными соглашениями, чтобы люди типа не умирали.

    Невзирая на его статус грядущего лидера светлого мира, его тут же стали бить по башке. Потому что у этой «русской оппозиции» может быть только одна позиция, и это победа над Путиным на поле боя – полная победа Украины и въезд на украинских штыках в Кремль. До последнего украинца.

    Яшин оказался смышленым и ровно через несколько часов поутру скорректировал свою позицию и заявил, что, конечно же, ни о каком замирении не может быть и речи. «Прошу прощения у всех, кого задели мои слова».

    Оу, с такими гибкими принципами точно быть ему лидером ПРБ (Прекрасной России Будущего). Но этого его не спасло, равно как и Св. апостола церкви Навального-Браудера Кара-Мурзу-мл. Сначала по ним прошлись сапогами украинцы, потом заукраинцы с израильским дарконом.

    Претензия все та же – почему русские политики, выбравшие свободу, недостаточно ловко встали на колени перед народом Украины. Почему они несут эту ересь про то, что не весь русский народ надо удавить. Потому что… слушайте всё это «Логопед ТВ», которое вещает 24/7 и убеждает русский народ пойти и убиться апстену. Включая младенцев и домашних животных.

    Естественно, Владимир Кара-Мурза с его «Негодяев наказывайте, страну не трогайте» – тут совсем не в кассу.

    Третий недо-апостол Пивоваров* тоже огреб от заукраинской общественности за фразу «Донатить ВСУ – это исключено».

    Выявилось некоторое несовпадение внутреннего состояния новоприбывших апостолов ПРБ и обитателей всей этой европейской камеры. Но это временно. И тут смотрим, как двигаются наперстки. 

    Прибывшие не нашли ничего лучше, чем пытаться корчить из себя еще больших жертв режима, чем они были до приезда. Настало время удивительных историй. Оказывается, буквально каждый из них, включая безумную «художницу», ждали… расстрела. «Когда в камеру к Кара Мурзе ворвались (!) сотрудники, он решил, что его ведут на расстрел». Они все рассказывают эту байку на каждом углу, стараясь выбить сочувственную гримаску у заукраинцев.

    И тут выходит знатный расхититель донатов Осечкин* и кричит: «Как это «не пытали?» Должны были пытать!» – так, что удивляется даже мадам Латынина.

    То есть – пытали, расстреливали, но они, благодаря героизму соратников, проложили свой путь к свободе.

    А дальше начнутся скучные будни. Под новоприбывших надо будет выделять новое бабло, встраивать их в структуры, слава Богу, у них всех, кроме художницы, есть «нормальное гражданство». Все устроится. Все будет хорошо.

    Только не называйте их «русскими политиками».

    Русское в них – только квартирка в Москве, заработанная кровавым потом предателя.

    *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. 

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