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    В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    2 августа 2024, 12:00 Мнение

    В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

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    Международный обмен заключенными, состоявшийся в первый день августа, прежде всего поражает своим масштабом. Такого не было ни в новейшей российской истории, ни в советские времена. Причем истинные контуры этой «сделки» стали понятны широкой аудитории буквально за несколько дней до ее совершения.

    Прежде мы слышали от американцев в основном об их желании вытащить из российской тюрьмы двух своих граждан – Пола Уилана и Эвана Гершковича. Соответственно, подразумевалось, что речь идет о простом двустороннем соглашении, по которому один или оба этих незадачливых шпиона окажутся на свободе в обмен на сопоставимое количество наших людей.

    Вместо этого была реализована сложная схема с обменом 24 человек, в которой участвовали восемь стран – Россия, Белоруссия, США, Германия, Польша, Словения, Норвегия плюс Турция в качестве посредника. Можно сказать, что ради этого обмена была проведена целая международная конференция. И это само по себе обнадежило многих. Выходит, что в условиях клинической смерти официальной, гласной дипломатии негласные каналы связи между Россией и странами НАТО существуют – и способны результативно выполнять сложнейшую работу.

    А стало быть, продолжают некоторые, через эти каналы можно будет вести переговоры и на другие темы – например, об урегулировании украинского конфликта. Кто-то даже считает, что этот следующий этап уже запланирован и что нынешний обмен – лишь подготовка к чему-то более важному, но пока лучше на это не рассчитывать, тем более что американцы ясно дают понять: это разовая договоренность, не означающая никакой разрядки или перезагрузки.

    Надо сказать, что в довесок к освобожденным шпионам Россия сделала нынешним властям США ценный нематериальный подарок, предоставив демократам возможность устроить из встречи возвратившихся на родину граждан шумное предвыборное мероприятие Камалы Харрис. Казалось бы, можно было потянуть время до президентских выборов, но тут стоит вспомнить давние слова Владимира Путина о том, что он отдает предпочтение Байдену, а не Трампу. Нынешним обменом, помимо прочего, Кремль показывает, что готов и дальше работать с демократической администрацией – если, конечно, она сама будет к этому готова. Трамп же получил щелчок по носу: он постоянно рекламировал свою суперспособность «поладить с русскими», а оказалось, что сделки с русскими вполне по силам и демократам.

    Трамп, кстати, поспешил назвать сделку невыгодной для Америки, хотя сторона НАТО (США и Германия) получила 16 человек, а Россия – всего восемь. Судя по этим цифрам, выгода для России еще менее очевидна. А что на самом деле?

    Из четырех человек, которых торжественно встретили в США, лишь Уилана и Гершковича можно назвать «настоящими» американцами, так что в сухом остатке обмена, как изначально и предполагалось, именно они. Что касается Алсу Курмашевой, то это татарская «журналистка» с двойным российско-американским гражданством. А Владимир Кара-Мурза – вообще британскоподданный, которого с США связывает только наличие грин-карты. Однако и он в заявлении, выпущенном от имени Джо Байдена, упомянут как человек, который «наконец-то возвращается домой». Что ж, по крайней мере, мы узнали, где у «российского оппозиционного политика» дом. Это признание тоже стало ценным моральным подарком российским властям.

    Еще более пестрая компания освобожденных отправилась в Германию. Помимо нескольких граждан этой страны, включая террориста Кригера, помилованного в Белоруссии, мы также видим в этой компании ряд российских «оппозиционеров». Среди них, например, Саша Скочиленко, которая развешивала в магазине антивоенные ценники и была осуждена за фейки об армии. Но позвольте, ведь Скочиленко – из тех, кого называют городскими сумасшедшими. Можно только поразиться профессионализму наших переговорщиков, которые смогли в рамках этого обмена впарить немцам Скочиленко. Персоны такого рода не фигурировали в подобных обменах никогда – ну просто представьте себе Скочиленко в антураже советского фильма о советской же разведке «Мертвый сезон». Даже «хулиган» Буковский, которого при советской власти поменяли на Корвалана – титан Возрождения по сравнению с этой пустышкой, выдававшей себя за художника.

    Близки к понятию городского сумасшедшего и другие «оппозиционеры», отданные Москвой. Чанышева, Фадеева, Останин, Пивоваров – всё это случайные люди, которых занесло в политику желание подзаработать. Никто и никогда этих людей за политиков не считал. Зачем они нужны германской спецслужбе BND, непонятно, но если эту сомнительную валюту принимают в их обменном пункте, то и слава Богу.

    Политиком в этой компании можно считать Илью Яшина* – все-таки дошел до муниципального депутата. Но его обмен тоже стал моральной победой России. Ведь еще в июне этого года Яшин от обмена публично отказывался, заявляя, что для него «важно разделить судьбу с моей страной и моим народом». А теперь побежал вприпрыжку за немецкими харчами. Зачем он нынче Западу, если он обнулил себя как политик?

    Впрочем, это их дело. Наше дело – порадоваться за наших людей, которые снова встретились с Родиной. Потому что все восемь человек, которых президент Путин лично встретил у трапа самолета, верно служили своей стране и по праву получат государственные награды. И сама эта торжественная и трогательная встреча – не политическое шоу, а проявление человеческой и профессиональной солидарности.

    Со временем нам расскажут больше об этих людях, но уже сегодня можно особо выделить Вадима Красикова – героя, который казнил в Германии террориста Зелимхана Хангошвили. Выменять такого человека на кучку бесполезного мусора – это хорошая сделка. Пусть другие преступники и предатели, рассчитывающие жить в Европе долго и счастливо, знают: найдутся те, кто и над ними совершит справедливый суд – и Россия этих людей не бросит.

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой. Таких людей в зарубежных тюрьмах остается немало, поэтому схема, отработанная сейчас, может пригодиться еще не раз.

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