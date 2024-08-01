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    1 августа 2024, 22:10 • Политика

    Что значит обмен заключенными между Россией и США

    Обмен заключенными стал признаком новой холодной войны между Россией и Западом

    Что значит обмен заключенными между Россией и США
    @ Донат Сорокин/ТАСС, REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Россия и США произвели беспрецедентный обмен заключенными. Фигурантами сделки, которая проводилась при посредничестве Турции и других стран, стали граждане России, США и Германии. Можно ли рассматривать этот обмен как улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном? Или же это очередная фиксация того, что новая холодная война затянется всерьез и надолго?

    В четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Чтобы обмен состоялся, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании фигурантов.

    Как пояснили в ФСБ, на родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Обмен оказался возможен благодаря целенаправленной работе компетентных органов и зарубежных партнеров – россиян обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

    Информацию о сделке подтвердил президент США Джо Байден, который в четверг выпустил специальное заявление. В общей сложности Россия освободила 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян. Он особо отметил освобождение граждан США – журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морпеха Пола Уилана и редактора радиостанции «Радио Свобода*» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашевой.

    Среди вернувшихся в Россию оказался осужденный в Германии Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Также Россия вернула Владислава Клюшина, который сидел в США по обвинению в инсайдерской торговле. Россиянин Роман Селезнев был осужден в США по обвинениям в кибермошенничестве, а Владимир Конощенок обвинялся в незаконной закупке через Эстонию американской электроники для российского ВПК.

    Освобожденный Варшавой Павел Рубцов был арестован польскими властями в феврале 2022 года на польско-украинской границе и обвинялся в шпионаже в пользу России. Норвегия освободила Михаила Микушина, задержанного в 2022 году по подозрению в шпионаже.

    В рамках обмена России были выданы осужденные в Словении якобы за шпионаж Артем и Анна Дульцевы. По версии следствия, они выдавали себя за граждан Аргентины. На днях суд в срочном порядке приговорил их к одному году и семи месяцам лишения свободы. В Россию вернулись и двое детей Дульцевых.

    Выданный Россией Гершкович был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Такое же наказание отбывал Уилан по делу о попытке узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Переданная США Курмашева на прошлой неделе была приговорена судом Татарстана к шести годам за распространение заведомо ложных сведений о Российской армии.

    Освобожденный Минском гражданин Германии Рико Кригер был помилован от смертной казни на этой неделе президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Немец обвинялся за съемку на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники в пользу СБУ. Российская сторона уже выразила Лукашенко благодарность за жест доброй воли.

    Публицист Владимир Кара-Мурза-младший (признан иноагентом) был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках о Российской армии. Помимо российского и британского гражданства, он также обладает видом на жительство в США. По делу о фейках про армию отбывал наказание и иноагент Илья Яшин. Также Москвой был выдан и политолог с гражданствами России и Германии Демури Воронин, которого Мосгорсуд признал виновным в госизмене.

    Среди других фигурантов оказались экс-главы штабов Алексея Навального Лилия Чанышева и Вадим Останин, приговоренная к девяти годам колонии по делу об экстремизме Ксения Фадеева, экс-глава «Открытой России» (организация, признанная нежелательной и прекратившая свою деятельность в России) Андрей Пивоваров. Правозащитник из «Мемориала», признанный иноагентом, Олег Орлов и художница Александра Сколиченко отбывали наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

    Петербургский велоактивист Герман Мойжес (имеет российский и немецкий паспорта) был арестован по обвинению в государственной измене. Самым молодым участником сделки оказался житель Майкопа – гражданин России и ФРГ 18-летний Кевин Лик, который в декабре 2023 года был приговорен к четырем годам колонии общего режима за сотрудничество с западными спецслужбами.

    В экспертной среде сейчас звучат предположения, что обмен заключенными может стать предвестником каких-то других взаимных шагов по снижению напряженности. Возможно, даже по сути самого конфликта между Россией и Соединенными Штатами. Но это не так, считает политолог Федор Лукьянов.

    По его словам, обмен – это примета устоявшейся и обретающей структуру конфронтации, как это и было в холодную войну: «Можно сказать, гуманитарный акт, когда стороны противостояния предпринимают шаги по облегчению участи людей, важных для них по тем или иным причинам – оперативным или политическим».

    «Это никак не связано с содержанием конфликта и не влечет за собой никаких оргвыводов за пределами конкретного случая. Наличие канала, при помощи которого можно о таком договориться, отрадно. Но о дальнейшем ничего не говорит», – добавил он.

    «Конечно, обмен нельзя рассматривать как качественное улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Но это в любом случае хорошая новость. Вытащить того же Красикова из Германии было очень сложно и важно. Теперь успех достигнут», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «Значит, состоявшийся обмен – это подтверждение того, что между странами есть различные, в том числе не афишируемые каналы связи, которые могут решать очень сложные проблемы. Думаю, в рамках этой экосистемы Москва и Вашингтон способны урегулировать и более масштабные вопросы, в какой-то мере международные и геополитические», – добавил Ткаченко.

    Сделка имеет значение и для внутренней политики США. «Кейс Гершковича активно качался в СМИ, и это знаковая победа для США. Естественно, для администрации Байдена и Харрис – это козырь, который они реализуют в предвыборной кампании», – считает политолог Евгений Минченко.

    «Другое дело, что для Владимира Путина этот фактор внутренней политики США незначителен. Для Москвы главное вытащить своих. Но даже намеков на потенциальную разрядку я здесь не вижу, – признался политолог. – Например, за полгода до Карибского кризиса на мосту Глиникер-Брюкке происходил обмен между СССР и США. Я даже думаю, что

    нынешний обмен – это фиксация того, что холодная война у нас всерьез и надолго».

    Что касается логики Штатов при выборе заключенных, то она такова: «У Гершковича, Уилана и Курмашевой есть американское гражданство. Для Вашингтона важно вытащить своих, которые находятся под защитой Соединенных Штатов», – считает политолог-американист Борис Межуев, отметив, что обладающий грин-картой Кара-Мурза тоже считается «гражданином англосаксонского мира».

    По мнению политолога, этот обмен – беспрецедентная акция. По его словам, в России прекрасно понимают, что американская администрация извлечет из этой ситуации «всевозможные пиарные выгоды», «но пошли на это по своим политическим соображениям».

    «Россия, разумеется, получает своих граждан, которые выполняли определенные задания за пределами страны. В целом же этот шаг, возможно, свидетельствует о начале некоего большого разговора о какой-то попытке дипломатического разрешения конфликта на Украине», – заключил Межуев.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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