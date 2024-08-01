Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.5 комментариев
ФСБ показала кадры отлета из России бывших заключенных для обмена
Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись, на которой запечатлена отправка из России бывших заключенных, участвовавших в обмене на россиян со странами Запада.
На кадрах подлежащих обмену лиц на автобусе доставляют во Внуково, затем они в сопровождении оперативников садятся в самолет для отправки в Анкару, передает ТАСС. На видео, в частности, запечатлены Пол Уилан и Эван Гершкович.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании участвовавших в обмене заключенных.