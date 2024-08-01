Названы имена вернувшихся в Россию в рамках обмена заключенными

В Россию вернулись в рамках обмена заключенными Красиков и Клюшин

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал источник, в рамках согласованной процедуры обмена гражданами Россия получила обратно ряд своих соотечественников, ранее находившихся под стражей за рубежом. Среди них Вадим Красиков, осужденный в Германии к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости».

Кроме того, в Россию возвращен Владислав Клюшин, ранее арестованный в США. Подробности его дела и причины возвращения на родину пока не разглашаются. Помимо этих двух имен, в ходе обмена также были возвращены супруги Артем и Анна Дульцевы, а также граждане Павел Рубцов, Вадим Конащенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной.