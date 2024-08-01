Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.5 комментариев
Названы имена вернувшихся в Россию в рамках обмена заключенными
В Россию вернулись в рамках обмена заключенными Красиков и Клюшин
В ходе обмена заключенными на территорию России возвращены несколько российских граждан, включая Вадима Красикова, отбывавшего пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислава Клюшина, находившегося под стражей в США, сообщил источник в одном из российских силовых ведомств.
Как указал источник, в рамках согласованной процедуры обмена гражданами Россия получила обратно ряд своих соотечественников, ранее находившихся под стражей за рубежом. Среди них Вадим Красиков, осужденный в Германии к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости».
Кроме того, в Россию возвращен Владислав Клюшин, ранее арестованный в США. Подробности его дела и причины возвращения на родину пока не разглашаются. Помимо этих двух имен, в ходе обмена также были возвращены супруги Артем и Анна Дульцевы, а также граждане Павел Рубцов, Вадим Конащенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной.