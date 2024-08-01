Эксперт объяснил логику США при выборе заключенных для обмена

Эксперт Межуев: Для США в первую очередь было важно вытащить своих

Tекст: Андрей Резчиков

«У Гершковича, Уилана и Курмашевой есть американское гражданство. Для Вашингтона в первую очередь было важно вытащить своих, которые находятся под защитой Соединенных Штатов», – считает политолог-американист Борис Межуев. Он отметил также, что выданный США публицист Владимир Кара-Мурза, объявленный в России иноагентом, обладает кроме российского и британского гражданства видом на жительство США. Поэтому он тоже считается «гражданином англосаксонского мира».

По мнению политолога, этот обмен – беспрецедентная акция. По его словам, в России прекрасно понимают, что американская администрация извлечет из этой ситуации «всевозможные пиарные выгоды», «но пошли на это по своим политическим соображениям».

«Россия, разумеется, получает своих граждан, которые выполняли определенные задания за пределами страны. В целом же этот шаг, возможно, свидетельствует о начале некоего большого разговора о какой-то попытке дипломатического разрешения конфликта на Украине», – предположил политолог.

В четверг президент США Джо Байден подтвердил факт обмена заключенными с Россией. В частности, были освобождены три американца и один обладатель грин-карты. Речь идет о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, бывшем морпехе Поле Уилане, редакторе радиостанции «Радио Свобода*» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашевой и публицисте Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом в России).



В общей сложности, заявил Байден, Россия освободила 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян. Информацию об обмене позже подтвердили в ФСБ России.

Крупнейшая за последние годы операция по обмену заключенных из семи разных стран состоялась в Анкаре при посредничестве турецкого Управления национальной разведки. Заключенные содержались в США, ФРГ, Польше, Словении, Норвегии, РФ и Белоруссии. Согласно заявлению, 10 обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправятся в РФ, 13 – в ФРГ, трое – в США.