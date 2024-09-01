Армия Израиля обнаружила тела заложников во время боя в Газе

Армия обороны Израиля сообщила об обнаружении в секторе Газа тел нескольких заложников

Tекст: Антон Антонов

ЦАХАЛ «все еще действует в этом районе». Как сообщили военные, осуществляется извлечение тел, проходит их опознание, передает ТАСС.

На днях в секторе Газа было обнаружено тело израильского военного, который погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг сообщения о полном прекращении огня для проведения вакцинации от полиомиелита в Газе. Поясняется, что «Израиль обеспечит только гуманитарный коридор, через который будут проходить вакцинирующие группы». Кроме того, появятся «ограниченные зоны, которые будут безопасны для проведения вакцинации в течение нескольких часов».

В середине августа переговорная группа Израиля выразила «осторожный оптимизм» по возможному продвижению по сделке об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Однако позднее палестинское движение ХАМАС раскритиковало новое предложение о перемирии в Газе.