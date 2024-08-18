Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.8 комментариев
В ХАМАС раскритиковали новое предложение о перемирии в Газе
Новое предложение о перемирии в секторе Газа отвечает исключительно израильским условиям и не соотносится с тем, на что палестинское движение ХАМАС согласилось ранее, заявил представители движения.
По его словам, новое предложение «предусматривает отказ от введения постоянного режима прекращения огня в Газе и вывода израильских войск из анклава», передает ТАСС.
В движении добавили, что Нетаньяху также «внес новые условия в проект соглашения об обмене заложников и отказался от выполнения ряда иных пунктов». Все это, подчеркнули радикалы, «препятствует заключению сделки».
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой возможность возобновить войну в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС.
Кроме того, премьер-министр Израиля сообщил о готовности страны продолжать военные действия в одиночку, даже если США прекратят оказывать военную помощь.