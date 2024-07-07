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Нетаньяху: Сделка с ХАМАС не помешает Израилю возобновить войну до достижения всех целей
Израиль оставляет за собой возможность возобновить войну в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС, сообщил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Также среди принципов Израиля по переговорам с ХАМАС через посредников в канцелярии назвали невозможность использовать границу сектора Газа и Египта для контрабанды вооружений радикалам и невозможность возвращения «тысяч вооруженных террористов на север сектора Газа», передает РИА «Новости».
Напомним, в ходе переговоров по Газе были предприняты «позитивные шаги», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
До этого замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что палестинское движение ХАМАС настаивает, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна стать Россия.