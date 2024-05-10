Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Нетаньяху: Израиль готов воевать «ногтями» без помощи США
Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля воевать «ногтями» без помощи США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны продолжать военные действия в одиночку, даже если США прекратят оказывать военную помощь.
«Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями», – заявил Нетаньяху в видеообращении к нации, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден предупредил о возможности остановки поставок Израилю авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах. Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю.
Несмотря на это, израильская армия начала операцию в Рафахе, ликвидировав около 20 палестинских радикалов и взяв под контроль КПП «Рафах» со стороны сектора Газа.
Переговоры о прекращении огня между сторонами конфликта пока не увенчались успехом.