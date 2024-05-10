Нетаньяху: Израиль готов воевать «ногтями» без помощи США

Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля воевать «ногтями» без помощи США

Tекст: Денис Тельманов

«Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями», – заявил Нетаньяху в видеообращении к нации, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден предупредил о возможности остановки поставок Израилю авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах. Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю.



Несмотря на это, израильская армия начала операцию в Рафахе, ликвидировав около 20 палестинских радикалов и взяв под контроль КПП «Рафах» со стороны сектора Газа.

Переговоры о прекращении огня между сторонами конфликта пока не увенчались успехом.