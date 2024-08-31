Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
Экипаж бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехники подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны.
Как отметили в Минобороны, удар наносился по выявленным разведкой замаскированным целям противника с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, , сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
После подтверждения уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ, полученного от разведки, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
В Минобороны также показали кадры работы Су-34.
Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение американской РСЗО MLRS в Сумской области.