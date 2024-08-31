Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.3 комментария
Минобороны показало уничтожение американской РСЗО MLRS в Сумской области
Минобороны опубликовало видео уничтожения американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS.
В ходе проведения разведки около Садков в Сумской области была выявлена позиция РСЗО М270 MLRS производства США, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
После анализа разведданных было принято решение нанести удар по позиции ВСУ с американской пусковой установкой. В итоге удар высокоточным ракетным вооружением ВС России уничтожил РСЗО MLRS, а также боевики ВСУ, обслуживавших пусковую установку, отчитались в Минобороны.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО MLRS, а также цеха сборки беспилотников, склад ракетно-артиллерийского вооружения.