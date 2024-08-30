Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.8 комментариев
Reuters: Российские компании столкнулись с проблемами при расчетах с Китаем
Ряд российских компаний испытывает трудности при расчетах с торговыми партнерами в Китае, в результате останавливаются транзакции на десятки миллиардов юаней, сообщает Reuters со ссылкой на российские источники.
По данным агентства, китайские государственные банки начали массово прекращать операции с российской стороной. Многомиллиардные платежи оказываются в подвешенном состоянии, пишут «Ведомости».
После того, как в июне США пригрозили Китаю вторичными санкциями за сотрудничество с Россией, банки КНР заняли более строгую позицию в отношении работы с РФ.
Некоторые российские компании вынуждены использовать цепочки посредников в третьих странах для обработки своих платежей и обхода проверок от китайских банков.
Это привело к росту расходов на обработку транзакций до 6%. При этом сделки с Китаем не вызывают серьезной обеспокоенности у руководства России, так как платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят.
Ранее сообщалось, что банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику.