Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
Лавров заявил о желании Борреля запомниться главным русофобом в Европе
Лавров заявил о желании Борреля остаться в истории в качестве главного русофоба в Европе
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель стремится «остаться в истории как самый главный русофоб в Европе», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров, комментируя слова Борреля о том, что переговоры возможны только на основе «формулы Зеленского», заявил: «Я думал, что они хоть имеют образование, что у них есть понимание, как надо проводить политику, исходя из реальности. Это тупик».
Он подчеркнул, что Боррель скоро покинет свою должность. «Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков», – приводит слова министра РИА «Новости».
Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток».
Напомним, Боррель считает, что важность дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает. Однако при этом он отметил, что в ЕС рассматривают только «формулу Зеленского».
Экс-премьер Эстонии Кая Каллас сменит Борреля на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.