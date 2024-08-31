Лавров заявил о желании Борреля запомниться главным русофобом в Европе

Лавров заявил о желании Борреля остаться в истории в качестве главного русофоба в Европе

Tекст: Антон Антонов

Лавров, комментируя слова Борреля о том, что переговоры возможны только на основе «формулы Зеленского», заявил: «Я думал, что они хоть имеют образование, что у них есть понимание, как надо проводить политику, исходя из реальности. Это тупик».

Он подчеркнул, что Боррель скоро покинет свою должность. «Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков», – приводит слова министра РИА «Новости».

Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток».

Напомним, Боррель считает, что важность дипломатического подхода к урегулированию кризиса на Украине возрастает. Однако при этом он отметил, что в ЕС рассматривают только «формулу Зеленского».

Экс-премьер Эстонии Кая Каллас сменит Борреля на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.