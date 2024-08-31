Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности Перейти в раздел

В Британии испугались мести России за Крым Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым. Что имеется в виду? И что на самом деле доказывают такие статьи британских политиков? Подробности Перейти в раздел

Как и когда ВСУ выгонят из Курской области В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности Перейти в раздел

Ошибка МИД Украины усугубила ненависть поляков к соседям Глава МИД Украины спровоцировал очередной скандал. Слова Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» в Польше и сравнение операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое. В чем заключалась суть исторического ляпа Кулебы и как позиция польских элит сказывается на отношении простых поляков к украинцам? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел