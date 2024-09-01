Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
Мать и трое детей погибли в результате пожара в Подмосковье
Жертвами пожара в деревне Юрцово в Московской области стали мать и трое детей
В одной из квартир жилого дома в деревне Юрцово произошел пожар, погибли мать и трое детей, еще пять детей и один взрослый госпитализированы, сообщило ГСУ СК по Московской области.
«После ликвидации пожара восемь несовершеннолетних и их родители госпитализированы в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, мать и трое детей скончались от полученных ожогов», – сообщил главк в Telegram.
Квартира находится на четвертом этаже. Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В МЧС рассказали, что в ликвидации пожара, который охватил 40 кв. м, были задействованы 52 специалиста и 19 единиц техники, передает ТАСС.
Во вторник в Тюмени произошло возгорание многоэтажного жилого дома, в ходе ЧП погибли двое несовершеннолетних и один молодой человек.