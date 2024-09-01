Мать и трое детей погибли в результате пожара в Подмосковье

Жертвами пожара в деревне Юрцово в Московской области стали мать и трое детей

Tекст: Антон Антонов

«После ликвидации пожара восемь несовершеннолетних и их родители госпитализированы в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, мать и трое детей скончались от полученных ожогов», – сообщил главк в Telegram.

Квартира находится на четвертом этаже. Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В МЧС рассказали, что в ликвидации пожара, который охватил 40 кв. м, были задействованы 52 специалиста и 19 единиц техники, передает ТАСС.

Во вторник в Тюмени произошло возгорание многоэтажного жилого дома, в ходе ЧП погибли двое несовершеннолетних и один молодой человек.