Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
МО: За ночь средства ПВО сбили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России, в том числе Москвой, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении, дежурными силами ПВО за ночь были уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, над территорией Брянской области 34, 8 – над территорией Рязанской области, 2 – над Москвой, 7 – над Московской областью, 4 – над территорией Липецкой области, 5 – над территорией Калужской области, 3 – над территорией Тульской области, по 2 БПЛА – над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному – над территориями Тверской, Орловской, и Ивановской областей, передает ТАСС.
Ранее беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье.