Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
Три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов.
Шувалов сообщил в Telegram, что жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию.
Напомним, силы ПВО уничтожили девять беспилотников, которые летели на Москву. Также БПЛА атаковали Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Рязанскую, Тверскую и Тульскую и области. Над Белгородом сбито несколько воздушных целей.