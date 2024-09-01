Беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Tекст: Антон Антонов

Шувалов сообщил в Telegram, что жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию.

Напомним, силы ПВО уничтожили девять беспилотников, которые летели на Москву. Также БПЛА атаковали Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Рязанскую, Тверскую и Тульскую и области. Над Белгородом сбито несколько воздушных целей.