Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ
Силами ПВО сбито девять беспилотников, в том числе в районе Московского НПЗ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотников в разных частях региона.
Собянин сообщил в Telegram, что в районе МНПЗ уничтожен беспилотник, никто не пострадал, повреждений и угрозы работе завода нет. Кроме того, три беспилотника сбиты в Раменском городском округе на подлете к Москве.
Шапша в Telegram рассказал, что беспилотники сбиты в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги.
Напомним, ранее Собянин сообщил о пяти уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву. Атакам БПЛА также подверглись Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тверская, Тульская и Рязанская области. Над Белгородом и Белгородским районом также сбито несколько воздушных целей.