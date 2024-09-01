Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ

Tекст: Антон Антонов

Собянин сообщил в Telegram, что в районе МНПЗ уничтожен беспилотник, никто не пострадал, повреждений и угрозы работе завода нет. Кроме того, три беспилотника сбиты в Раменском городском округе на подлете к Москве.

Шапша в Telegram рассказал, что беспилотники сбиты в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги.

Напомним, ранее Собянин сообщил о пяти уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву. Атакам БПЛА также подверглись Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тверская, Тульская и Рязанская области. Над Белгородом и Белгородским районом также сбито несколько воздушных целей.