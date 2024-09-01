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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    19 комментариев
    1 сентября 2024, 06:59 • Новости дня

    Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ

    Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ
    @ A.Savin/Wikipedia/Лицензия Free Art

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбито девять беспилотников, в том числе в районе Московского НПЗ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотников в разных частях региона.

    Собянин сообщил в Telegram, что в районе МНПЗ уничтожен беспилотник, никто не пострадал, повреждений и угрозы работе завода нет. Кроме того, три беспилотника сбиты в Раменском городском округе на подлете к Москве.

    Шапша в Telegram рассказал, что беспилотники сбиты в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги.

    Напомним, ранее Собянин сообщил о пяти уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву. Атакам БПЛА также подверглись Брянская, ВоронежскаяКурская, Липецкая, Тверская, Тульская и Рязанская области. Над Белгородом и Белгородским районом также сбито несколько воздушных целей.

    31 августа 2024, 10:35 • Новости дня
    Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Военкор Котенок: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об отступлении ВСУ из населенного пункта Галицыновка и о начале отвода украинских подразделений из района Угледара.

    «На Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод подразделений из узла обороны в районе Угледара в ДНР», – сообщил он в своем Telegram-канале.

    Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в направлении Константиновки на Угледарском участке.

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    31 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    Силовики сообщили о прорыве линии обороны ВСУ под Красноармейском
    Силовики сообщили о прорыве линии обороны ВСУ под Красноармейском
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные успешно прорвали линию обороны ВСУ в районе города Красноармейск (украинское название – Покровск), встретив минимальное сопротивление со стороны противника, сообщают силовые структуры.

    Уточняется, что оборонявшие позиции в районе Красноармейска, оказали незначительное сопротивление российскому наступлению, передает ТАСС.

    «На этом направлении их оборона прорвана», – указал источник.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    31 августа 2024, 17:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    31 августа 2024, 21:09 • Новости дня
    Лавров дал характеристику желающим принять «остатки Украины» в НАТО

    Лавров назвал фантазерами и провокаторами предлагающих принять «остатки Украины» в НАТО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выступающие за вступление оставшейся части Украины в НАТО, чтобы решить конфликт, являются фантазерами и провокаторами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Те, кто пытается нам предъявлять «развязки»: мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, – фантазеры и провокаторы», – цитирует его ТАСС.

    По словам Лаврова, позиция России по вопросу Украины остается прежней, Москвы выступает против ее вступления в НАТО.

    Ранее в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым.

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    31 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    Военкор Коц сообщил о героической гибели комбата в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что командир батальона с позывным «Отмель» героически погиб, защищая курское приграничье.

    Заместитель командира с позывным «Кадет» отметил, что внутренний стержень и авторитет командира играли ключевую роль в обороне Малой Локни, передает RT.

    Коц сообщил, что готовил материал о бойцах, которые почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, не позволяя ВСУ продвинуться вглубь Курской области. Морпехи и десантники заменили батальон и не дали ВСУ пройти далее.

    «На момент подготовки моего первого материала о курской «Брестской крепости» комбат с позывным «Отмель» числился пропавшим без вести», – сказал Коц, добавив, что позже стало известно о смерти командира.

    Ранее Коц сообщил, что бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости.

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    31 августа 2024, 19:34 • Новости дня
    Украинский чиновник захотел отправить в тюрьму 200 тыс. крымчан

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель постоянного представителя президента Украины в так называемой «Автономной Республике Крым» Денис Чистиков заявил, что необходимо отправить в тюрьму 200 тыс. жителей Крыма.

    Он выразил недовольство тем, что многие люди, занимающиеся предпринимательством в Крыму, не подпадают под украинский закон о «коллаборационистской деятельности», передает «Комсомольская правда».

    По словам Чистикова, украинские власти хотят пересмотреть список лиц, которые могут считаться коллаборантами, включая медиков, учителей и работников коммунальных служб.

    Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, число тех, кто может быть привлечен к ответственности в Крыму, может превысить 200 тыс. человек.

    Чиновник также добавил, что пенитенциарная система Украины не готова к такому количеству заключенных.


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    31 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    Лавров призвал противников переговоров России и Украины понять, что будет труднее
    Лавров призвал противников переговоров России и Украины понять, что будет труднее
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров каналу RT.

    «Те, кто выступает против, должны понимать, что чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости».

    Лавров также отметил, что во время переговоров в Стамбуле стороны могли легко прийти к соглашению, но Украина отказалась от этого.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

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    31 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
    Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Экипаж бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехники подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в Минобороны, удар наносился по выявленным разведкой замаскированным целям противника с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, , сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    После подтверждения уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ, полученного от разведки, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

    В Минобороны также показали кадры работы Су-34.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение американской РСЗО MLRS в Сумской области.

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    31 августа 2024, 18:43 • Новости дня
    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России на территории Курской области уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны.

    Подразделения группировки «Север» в приграничье обнаружили оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ, передает ТАСС.

    «После подтверждения обнаруженная цель поражена артиллерийским ударом», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее Минобороны сообщил, что Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области.


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    31 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Российские войска освободили Кирово в ДНР
    Российские войска освободили Кирово в ДНР
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Подразделения группировки «Центр» освободили Кирово Донецкой народной республики (ДНР) и продолжили движение в глубь обороны противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ около Гродовки, Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы ДНР. Отражены семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 455 военнослужащих, бронемашина, два 152-мм орудия «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и американская 105-мм гаубица М101, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» улучшали положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ рядом с Водяным и Угледаром ДНР. Была отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, танк и бронемашину, отчитались в Минобороны.

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    31 августа 2024, 15:41 • Новости дня
    Лавров: «Обменов территориями» из-за атаки на Курскую область не будет

    Лавров заявил, что Россия не обсуждает «обмен территориями» из-за атаки на Курскую область

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать вопрос «обмена территорий» после атаки ВСУ на Курскую область.

    «Какую цель и замысел они ставили, судить трудно . И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов», – передает ТАСС слова министра. 

    По словам Лаврова, это выглядит простодушно и наивно, потому что Россия не намерена с кем-либо обсуждать обмен своей территории.

    «Переговоров про свою территорию не ведем», – заявил глава МИД.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за атаки ВСУ на приграничье.

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    1 сентября 2024, 03:30 • Новости дня
    Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
    Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты беспилотники, летевшие на столицу. Атаки БПЛА отражены в Тульской, Брянской, Липецкой и Рязанской областях.

    «Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбила ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он сообщил, что сбит «еще один беспилотник» в городском округе Ступино.

    На сайте министерства по региональной безопасности Тульской области сообщается, что силами ПВО уничтожены три БПЛА.

    Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

    Кроме того, как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram, что над территорией региона также уничтожены БПЛА.

    В результате атак БПЛА никто не пострадал.

    Напомним, ранее беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую, а также Курскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

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    31 августа 2024, 13:47 • Новости дня
    МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
    МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД России осудил обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа со стороны Украины.

    «Нет сомнений, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения», – указано в заявлении на сайте российского МИД.

    Ведомство призвало всех ответственных правительств и профильных международных структур выступить с решительным осуждением жестокого теракта, а также публично дистанцироваться от киевского режима.

    Ранее СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    31 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район

    Tекст: Александра Юдина

    Уголовное дело возбуждено по факту террористической атаки ВФУ на Белгород и Белгородский район, сообщает Следственный комитет.

    В Telegram-канале СК указано, что уголовное дело возбуждено по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее 46 человек.

    Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Коментарии (20)
    31 августа 2024, 11:55 • Новости дня
    Подпольщики взорвали грузовик ВСУ в Славянске

    Подпольщики взорвали грузовик ВСУ в подконтрольном Киеву Славянске

    Tекст: Александра Юдина

    Активисты подполья «Дозор» в подконтрольном Киеву Славянске взорвали грузовик с боеприпасами и техникой ВСУ.

    В своем Telegram-канале представители подполья сообщили, что диверсия была проведена в центральной части города.

    В результате взрыва был полностью уничтожен грузовик, перевозивший боеприпасы и военную технику, что нанесло существенный урон логистическим цепочкам ВСУ.

    «Данная акция является ярким примером того, как мирные жители могут оказывать активное сопротивление оккупантам, даже находясь в глубоком тылу врага», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее николаевское подполье предупредило о шокирующих для Киева разоблачениях.

    Коментарии (3)
    31 августа 2024, 20:22 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Беспилотники ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате обстрела пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В селе Толоконное дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в результате нападения местная жительница получила осколочное ранение спины, написал глава региона в Telegram-канале.

    В селе Отрадное из-за атаки беспилотника сгорел припаркованный автомобиль, а в селе Устинка – пробита кровля в жилом доме.

    Также, по словам Гладкова, в селе Дунайка Грайворонского городского округа из-за взрыва дрона оказались выбиты окна в жилом доме.

    Ранее российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ.

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