Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.12 комментариев
В Москве представили макет высокоскоростного поезда «Белый кречет»
На выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» показали макет головного вагона российского высокоскоростного поезда «Белый кречет» (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)
В проекте участвуют более 150 российских поставщиков и изготовителей сложного технического оборудования, в том числе тягового привода мощностью 10 МВт (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)
Поезд будет оснащен комплексом машинного зрения, средствами дистанционного управления, устройствами интервального регулирования и цифрового управления. Максимальная достигаемая скорость – 400 км/ч, а скорость в эксплуатации – 360 км/ч (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)
Общая вместимость восьмивагонного поезда – 460 пассажиров. В каждом вагоне будут места для маломобильных граждан. Предполагается возможность эксплуатации поездов в сдвоенном режиме (8+8 вагонов) (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)
«Кречет» отличается аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления, что снизит шум и расход энергии. Использование экструдированного алюминиевого профиля позволит увеличить прочность и коррозионную стойкость кузова (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)
Ранее РЖД подписали с «Уральскими локомотивами» контракт на 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку электропоездов для первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург стоимостью 2 трлн рублей (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)
В перспективе ВСМ планируется построить в направлениях Москва – Екатеринбург, Москва – Адлер и Москва – Минск. В этом случае потребуется более 250 высокоскоростных поездов (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)