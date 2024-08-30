В перспективе ВСМ планируется построить в направлениях Москва – Екатеринбург, Москва – Адлер и Москва – Минск. В этом случае потребуется более 250 высокоскоростных поездов (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)

Ранее РЖД подписали с «Уральскими локомотивами» контракт на 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку электропоездов для первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург стоимостью 2 трлн рублей (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)

«Кречет» отличается аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления, что снизит шум и расход энергии. Использование экструдированного алюминиевого профиля позволит увеличить прочность и коррозионную стойкость кузова (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)

Общая вместимость восьмивагонного поезда – 460 пассажиров. В каждом вагоне будут места для маломобильных граждан. Предполагается возможность эксплуатации поездов в сдвоенном режиме (8+8 вагонов) (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)

Поезд будет оснащен комплексом машинного зрения, средствами дистанционного управления, устройствами интервального регулирования и цифрового управления. Максимальная достигаемая скорость – 400 км/ч, а скорость в эксплуатации – 360 км/ч (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)

В проекте участвуют более 150 российских поставщиков и изготовителей сложного технического оборудования, в том числе тягового привода мощностью 10 МВт (фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»)

Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

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