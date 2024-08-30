Силуанов: Налоговые изменения принесут в бюджет в 2025 году 2,7 трлн рублей

  • Новость часаВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    F-16 пополнил список «подвигов» украинских пэвэошников
    В Тбилиси припомнили Боррелю лживые тосты
    Политолог Рар указал на роль либеральных СМИ в нападении на Сару Вагенкнехт
    Футболист Алиев объявлен в розыск за призывы к ВСУ уничтожать жителей Курской области
    ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США
    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС
    Польша поставила условие вступления Украины в ЕС
    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пришло время антикризисной нефтяной дипломатии

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удвоиться или удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    0 комментариев
    30 августа 2024, 14:55 • Новости дня

    Силуанов: Налоговые изменения принесут в бюджет в 2025 году 2,7 трлн рублей

    Силуанов: Налоговые изменения принесут в бюджет России в 2025 году 2,7 трлн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году от изменения налоговой системы бюджет РФ получит 2,7 трлн рублей, которые будут направлены на первоочередные задачи, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

    «В следующем году от изменений налоговой системы мы планируем получить 2,7 трлн рублей. Эти деньги пойдут на задачи, поставленные президентом в послании, на обеспечение первоочередных обязательств государства», – сказал он, передает ТАСС.

    Силуанов также сообщил, что рост российской экономики по итогам текущего года ожидается на уровне 3,9%, а дефицит федерального бюджета – на уровне 1,1% ВВП.

    Ранее Силуанов сообщил о быстром росте экономики России. По его словам, исполнение бюджета России превышает заложенные параметры, экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам.

    30 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

    Посол Мирошник иронично назвал «достойным началом» ликвидацию F-16 из Patriot на Украине

    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

    «Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он также иронично отметил, что ВСУ не дали российским военнослужащим получить награду за уничтожение F-16.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    Напомним, издание The Wall Street Journal  сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

    Коментарии (40)
    29 августа 2024, 19:41 • Новости дня
    В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата

    Польский депутат Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата

    В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен быть объявлен персоной нон грата в Польше, заявил польский депутат Януш Ковальский.

    Таким образом Ковальский отреагировал на слова Кулебы о Волынской резне, сказанные им на мероприятии в Польше, передает РИА «Новости». Глава украинского МИД заявил о необходимости «увековечить память украинцев», намекая на снос памятника Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России).

    «Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» – написал депутат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что резня поляков становится главным препятствием на пути Украины в Евросоюз.

    Коментарии (10)
    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 19:53 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, сообщил заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

    По его словам, действия украинских военных напоминают поведение «фашистов» во времена Великой Отечественной войны, так как они открывают огонь по мирным жителям, передает ТАСС.

    Кадет рассказал, что в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину». Он добавил, что это не единственный случай убийств гражданских лиц в Малой Локне.

    Ранее на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, ожидавших транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. В этот момент к ним подлетел дрон-разведчик, а спустя несколько минут вышли двое военных и расстреляли их из стрелкового оружия.

    Он уточнил, что не знает точное количество погибших гражданских, но предполагает, что их не более десяти.

    Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ по имени Варвара с позывным «Каннибал». Она прославилась тем, что пытала пленных.

    Также солдаты ВСУ издевались над 74-летним пенсионером, проживавших в Курской области. Украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». На просьбу о помощи солдаты обозвали пенсионера «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Коментарии (48)
    29 августа 2024, 21:16 • Новости дня
    Появились кадры с пленным ВСУ, единственным выжившим при штурме ИК-11

    Tекст: Денис Тельманов

    В сети публиковано видео с пленным бойцом ВСУ, участвовавшим в штурме колонии в Малой Локне, которую героически обороняли бойцы ВС России.

    Юрий Радченко – солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады. Был насильно мобилизован в мае 2024 года. После трехмесячного обучения его подразделение отправили на границу с Россией.

    «По прибытии в Курскую область построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом», – рассказывает он, передает «Российская газета».

    Он добавил, что его подразделение «под угрозой смерти» пошло на штурм.

    «Все мои товарищи погибли. Я был ранен и сдался в плен», – пояснил пленный.

    Напомним, бойцы 30 мотострелкового полка 72 дивизии 44 армейского корпуса превратили здание ИК-11 в настоящую крепость.

    Персонал и заключенные колонии были предварительно эвакуированы. Мотострелки несколько дней бились с превосходящими силами противника.

    Коментарии (10)
    30 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    «Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о крушении переданного ВСУ истребителя F-16, сбитого дружественным огнем, пишет «Страна.ua».

    Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».

    Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.

    Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

    Коментарии (13)
    30 августа 2024, 00:45 • Новости дня
    Вагенкнехт облили краской во время предвыборного выступления в Германии

    Welt : Напавший в Германии на Сару Вагенкнехт мужчина выкрикивал украинские лозунги

    Вагенкнехт облили краской во время предвыборного выступления в Германии
    @ Martin Schutt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Известного немецкого политика лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сару Вагенкнехт облили краской во время её публичного выступления в Эрфурте. Нападавший кричал лозунги или на украинском, или на русском языке, сообщил телеканал Welt.

    По данным телеканала, в конце выступления к сцене подошел мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт, нападавшего тут же задержали и увели его в наручниках, передает РИА «Новости».

    Кандидат от ССВ Штеффен Квазебарт на выборах в Эрфурте сообщил, что Вагенкнехт не пострадала, а нападавший кричал что-то то «на украинском или на русском языке».

    Ранее Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине.

    Коментарии (18)
    29 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    F-16 ВВС ВСУ мог быть сбит «дружеским огнем» собственной ПВО. Такую версию рассматривает Генштаб Украины. В Раде уточняют – американский истребитель был поражен комплексом комплексом Patriot.

    Предположительно, причиной уничтожения самолета могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины. Об этом в ВС страны заявили американским журналистам, пишет украинское издание «Страна».

    «При заходе на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в заявлении Генштаба Украины. Сейчас выяснением причин аварии занимается специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.

    «Тем временем в Воздушных силах сообщили на правах анонимности «Голосу Америки» (включено в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД), что сейчас расследуются разные версии катастрофы, включая «дружеский огонь» украинской ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота», – пишет издание.

    В то же время депутат Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что истребитель F-16 был сбит комплексом Patriot  «из-за дискоординации между подразделениями». При этом в докладах указано, что пилот не справился с управлением, отметила она.

    Ранее Воздушные силы Украины официально подтвердили гибель летчика Алексея Меся при крушении истребителя F-16. В США назвали погибшего украинского летчика F-16 «лучшим пилотом».

    Коментарии (23)
    29 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    В США признали потерю Украиной первого F-16

    WSJ: Украина потеряла первый F-16

    В США признали потерю Украиной первого F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16, подтвердил американский чиновник изданию The Wall Street Journal.

    Самолет был уничтожен в понедельник, спустя две недели после того, как истребители поставили на Украину, сказал собеседник The Wall Street Journal, передает ТАСС.

    Источник пояснил, что его не сбили, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Ранее депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.

    Коментарии (18)
    29 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    Добровинский оценил все варианты Дурова, вплоть до побега в Россию

    Добровинский рассказал, как адвокаты Дурова будут третировать французских следователей

    Добровинский оценил все варианты Дурова, вплоть до побега в Россию
    @ EPA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будут исходить только из этой уверенности», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя освобождение из-под стражи предпринимателя Павла Дурова во Франции. Он не исключил, что при плохом развитии ситуации Дурову придется рассмотреть возможность побега в Россию.

    «В скором времени следователь создаст бригаду для расследования данного дела. Дуров, как подозреваемый, представит своих адвокатов», – говорит Добровинский. Вся процедура следствия, по его словам, может занять довольно большое количество времени – до нескольких лет. Адвокаты, безусловно, будут пытаться опротестовать каждый шаг следователя прокурору.

    «Хорошая группа въедливых коллег может замучить следователя до такой степени, что у него опустятся руки», – предупреждает правозащитник. И поскольку такое действительно бывает, он не исключает, что в ситуации с Дуровым это будет «тот самый случай».

    При этом он подчеркивает, что Дуров может продолжать работать во время следствия. Также юрист не исключает, что предприниматель способен сбежать из Франции, однако вариантов у него мало. «Не знаю относительно ОАЭ, выдают ли они своих граждан или нет, но думаю, что ситуация будет очень для Дурова опасной. Захотят ли ОАЭ портить отношения с Францией. А если на них надавят США, могут выдать его – тогда точно тюрьма и срок. По крайне мере, за побег», – объясняет адвокат.

    Отказаться от гражданства Франции основатель Telegram тоже в теории может, однако это ему не выгодно – будет только хуже, считает собеседник. На суде прокурор республики скажет, что подсудимый еще и пренебрег гражданством страны. Он подчеркивает, что у многих в голове гуляет иллюзия, что если бы предприниматель не был гражданином Франции, тогда все было бы иначе. В действительности никакого отношения наличие или отсутствие какого-либо гражданства не влияет на уголовное дело, арест, приговор и срок, поясняет эксперт.

    «Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда – это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до нее еще надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности. А сбежать из Франции довольно легко. Только что потом?» – заключил Добровинский.

    Напомним, основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Во вторник Дурова освободили из-под стражи. Предприниматель был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию.

    Коментарии (12)
    30 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

    На видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом «убивать эту нечисть», передает РБК.

    Ранее в силовых структурах рассказали, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

    До этого солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.

    Коментарии (17)
    30 августа 2024, 11:10 • Новости дня
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников.

    По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр, в ходе обысков у задержанных были обнаружены вещественные доказательства их участия в конфликте, передает ТАСС.

    Среди них военная форма украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская Сечь», а также документы, подтверждающие их нахождение на территории Украины.


    Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела в отношении задержанных по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наемниках из мексиканских картелей в рядах ВСУ.

    Коментарии (14)
    29 августа 2024, 22:31 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам в порту Одессы

    Подполье сообщило об ударе по порту в Одессе, где находились иностранные наемники

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по порту в Одессе, где находились наемники, которые принимали и распределяли западную военную технику, ликвидированы более 20 «иностранных специалистов», заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был в Ильичевский порт в Одессе. Источники Лебедева сообщили, что удар был нанесен по зданию с «иностранными специалистами» ВСУ. Они отвечали за привозимую западную технику, передает РИА «Новости».

    Предположительно, ликвидированы более 20 иностранных наемников, около 50 человек пострадали. Четверых эвакуировали на улетевшем в сторону Румынии вертолете.

    Ранее «Искандер» уничтожил две РСЗО и немецкую РЛС в Сумской области.

    Коментарии (6)
    29 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    СМИ: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге

    «Комсомольская правда»: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге

    СМИ: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров много лет не навещал собственного пожилого отца Валерия Дурова, живущего в Петербурге, сообщают СМИ.

    Валерий Дуров – доктор филологических наук, ранее он преподавал в СПбГУ, сейчас он живет уединенно, пишет «Комсомольская правда».

    Одна из соседок сообщила изданию, что мужчина «еле-еле ходит», поскольку ему много лет. Дети не приезжают к нему, Павел Дуров был тут последний раз семь лет назад.

    «Ни внуков, ни другой родни», – поделилась собеседница.

    Также соседи рассказали, что Дуров-старший проживает в том же доме, где молодость провел его знаменитый сын. Мать создателя Telegram живет в другом месте, отметили они.

    Ранее Павла Дурова поместили под судебный надзор во Франции с обязательством внести залог в размере 5 млн евро и запретили выезжать из страны.

    Коментарии (17)
    30 августа 2024, 09:20 • Новости дня
    Мирошник: Российских солдат начинают кормить в плену ВСУ только перед визитом проверяющих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, человек, который по обмену был возвращен в Россию, говорил ему: «Когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что примерно через неделю приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», передает РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Он отметил, что «с ребятами работают врачи и СК, через какое-то время эти подробности будут известны мировому сообществу». «Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен», – заключил он.

    Ранее Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных.

    Коментарии (8)
    29 августа 2024, 19:00 • Новости дня
    Сийярто: Страны ЕС тайно покупают российскую нефть в обход санкций
    Сийярто: Страны ЕС тайно покупают российскую нефть в обход санкций
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Большая часть стран Европейского союза продолжает покупать российские энергоносители в обход санкций «лицемерно и тайком», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Он добавил, что они ханжески критикуют Венгрию, которая покупает российскую нефть напрямую и открыто, передает РИА «Новости».

    «Есть страна, Индия, которая в семьдесят раз нарастила импорт из России, а ЕС сегодня – импортер индийской нефти номер один», – сказал Сийярто в видеообращении.

    Министр назвал лицемерной и ложной критику со стороны ЕС в адрес Венгрии, которая покупает нефть у России напрямую.

    Ранее Сийярто заявил, что бездействие ЕК по вопросу ограничения Украиной транзита нефти из России свидетельствует о том, что именно она дала Киеву соответствующее указание.

    Коментарии (5)
    Главное
    Военные рассказали об издевательствах и пытках в украинском плену
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России
    Жену и сыновей генерала Попова допросили по делу о хищениях в парке «Патриот»
    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
    На подмосковном складе задержали 120 нелегальных мигрантов
    В школах Москвы изменили формат торжественных линеек

    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    F-16 пополнил список «подвигов» украинских пэвэошников

    Крушение истребителя F-16 вызвало политический скандал на Украине. ВСУ не только потеряли «лучшего пилота», но и, судя по всему, столкнулись с проблемой «дружественного огня»: депутаты Верховной рады сообщают, что самолет могла сбить система Patriot. Отразится ли инцидент на будущих поставках истребителей и насколько реальной звучит версия о ЗРК Patriot? Подробности

    Перейти в раздел

    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция посадила Дурова на привязь

    Франция продолжает следствие в отношении Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под судебный надзор: ему запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции. Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей. Как в дальнейшем будет развиваться дело против Дурова? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............