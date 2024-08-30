Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.8 комментариев
Силуанов: Налоговые изменения принесут в бюджет в 2025 году 2,7 трлн рублей
Силуанов: Налоговые изменения принесут в бюджет России в 2025 году 2,7 трлн рублей
В 2025 году от изменения налоговой системы бюджет РФ получит 2,7 трлн рублей, которые будут направлены на первоочередные задачи, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«В следующем году от изменений налоговой системы мы планируем получить 2,7 трлн рублей. Эти деньги пойдут на задачи, поставленные президентом в послании, на обеспечение первоочередных обязательств государства», – сказал он, передает ТАСС.
Силуанов также сообщил, что рост российской экономики по итогам текущего года ожидается на уровне 3,9%, а дефицит федерального бюджета – на уровне 1,1% ВВП.
Ранее Силуанов сообщил о быстром росте экономики России. По его словам, исполнение бюджета России превышает заложенные параметры, экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам.