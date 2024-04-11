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    11 апреля 2024, 19:00 • Общество

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    Эксперты назвали последствия ударов России по объектам энергосистемы Украины

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В этот раз существенный ущерб был нанесен объектам, питающим Харьков и Киев. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС. Данная станция обеспечивала электричеством не только столицу, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России?

    В четверг утром Россия нанесла серию мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была поражена Трипольская ТЭС, расположенная неподалеку от Киева. Станция располагает установленной мощностью в 1800 МВт и находится на берегу Днепра в 45 км к югу от столицы. Данный объект являлся крупнейшим поставщиком энергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

    Согласно заявлению «Центроэнерго Украины», ТЭС была полностью уничтожена. Несмотря на то, что данные противника вызывают некоторое недоверие у российских экспертов, военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул, что слова компании «подтверждают ювелирность работы наших ракетчиков».

    В результате обстрела на станции вспыхнул пожар, а движение в районе города Украинка приостановлено. По информации издания «Страна», после удара были введены графики аварийных отключений света и воды. Произошедшее вызвало серьезные вопросы по поводу растраты средств на защиту объектов энергетической инфраструктуры.

    Так, Верховная рада вызвала вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова для доклада о ситуации. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ему предстоит отчитаться, как именно расходовались деньги, предназначенные на укрепление критически важных объектов.

    Обстрелу подвергся и Харьков. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что ВС РФ нанесли 16 ударов по городу. Имеются значительные разрушения и жертвы. В частности, поражены ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций. В городе наблюдаются перебои со связью. В некоторых частях населенного пункта отсутствуют вода и свет.

    Кроме того, приостановлена работа метро, сообщают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». По их словам, параллельно также были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Одесской областях. Под Львовом, в городе Стрый, удалось поразить газовый объект, однако местные власти утверждают об оперативной ликвидации возгорания.

    Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале отмечает, что удары были нанесены в ответ на попытки Украины причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ. Обстрел производился с использованием оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи БПЛА.

    Подчеркивается, что все запланированные цели были достигнуты. Работа местных предприятий военной промышленности оказалась нарушена, а переброски резервов в районы боевых действий сорваны. Кроме того, ВС РФ существенно осложнили снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

    Масштабная атака по объектам критической инфраструктуры вызвала широкий резонанс в западных СМИ. Так, The Wall Street Journal пишет, что новые обстрелы могут свидетельствовать о желании Москвы заложить основу для нового наступления. По мнению издания, Россия пытается истощить ПВО противника и отвлечь ресурсы ВСУ от линии фронта.

    По оценке газеты, ситуация со средствами противовоздушной обороны ВСУ может стать критической уже к лету. Подчеркивается, что в отличие от прошлой зимы, ВС РФ начали уничтожать не только энергетические сети, но и сами объекты генерации электричества, что значительно осложняет положение офиса Зеленского.

    «Россия ведет системную кампанию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Начавшись в марте, она приобрела длительный и планомерный характер. Отмечу, что обстрелы отличаются высокой точностью и с каждым разом ВС РФ проводят все более скрупулезную работу, ликвидируя наиболее значимые объекты электросети противника», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    «В настоящий момент удары наносятся по целям, представляющим колоссальную значимость для генерирующих мощностей страны. Конечно, говорить о том, что инфраструктура Украины полностью парализована, пока рано. Однако Российская армия прикладывает максимальные усилия для того, чтобы усложнить жизнь противнику», – отмечает собеседник.

    «Обстрелы носят комплексный характер: поражаются подстанции, распределительные мощности, газовые хранилища. Судя по всему, кампания будет продолжена. До сих пор функционируют такие важные объекты как Бурштынская ТЭС и Каневская ГЭС. Достигнутый нами успех необходимо сохранять и развивать», – подчеркивает он.

    При этом, по его словам, полностью понять картину нанесенного Киеву ущерба в настоящий момент сложно. «Офис Зеленского уже заявил о полном уничтожении Трипольской станции, однако доверять противнику не стоит. Катастрофическое отражение произошедшего в информационном поле соответствует интересам украинского руководства – так они маскируют реально работающие объекты», – акцентирует эксперт.

    «Уверен, что российская агентура постарается при помощи доступных методов разведки понять реальную ситуацию. Только убедившись в достоверности имеющихся данных, мы сможем продумать наши следующие шаги в рамках текущей кампании ударов по энергетической инфраструктуре», – уточняет собеседник.

    «Однако мы уже можем быть уверены в том, что положение Харькова, например, близко к критическому.

    Город фактически лишился генерирующих мощностей. Его питание осуществляется за счет центральных сетей Украины. При дальнейших атаках вопрос с электричеством в городе может существенно обостриться», – рассуждает Рожин.

    Тем не менее, энергосистема Украины до сих пор остается одной из наиболее защищенных во всем мире, напоминает экономист Иван Лизан. «Нельзя забывать, что ее создавали в Советском Союзе. Инженеры исходили из необходимости максимально обезопасить объекты в случае начала атомной войны. К тому же, в расчете учитывалось 50-миллионное население страны. На тот момент, конечно», – уточняет он.

    «Сейчас на Украине проживает в два раза меньше людей. Соответственно, требования к станциям по нагрузке значительно ниже, чем те, которые закладывались в них при проектировке. Поэтому разрушить энергосистему государства достаточно сложно. Однако при условии сохранения интенсивности ударов по ключевым станциям – добиться этого можно», – подчеркивает эксперт.

    «В настоящий момент оценить масштаб ущерба мы можем лишь на основании видеороликов и заявлений офиса Зеленского. Оба источника обладают сомнительной достоверностью. Мы помним, как украинское руководство рассказывало о критическом уроне Днепрогэс. В итоге их слезливые комментарии оказались отчасти ложью, и они пытаются отремонтировать этот объект», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее, в нашем распоряжении есть несколько способов реальной оценки положения энергетической инфраструктуры страны.

    Наиболее эффективным является мониторинг сайта европейской энергосистемы в разделе трансграничных перетоков электричества. В частности, после предыдущего масштабного обстрела 22 марта этот ресурс позволил достаточно подробно описать картину происходящего», – считает он.

    Эксперт поясняет, что в конце прошлого месяца на графиках стало заметно, что «двугорбая» кривая пиков использования энергии превратилась в линию с одним «холмом». Это говорит о том, что классическая система возрастания потребления электричества вечером и утром на Украине стала невозможной.

    «При этом страна продолжает сидеть на перетоках со стороны Евросоюза. Скорее всего, сегодняшний удар существенно затруднит продолжение осуществления данной стратегии. Государству придется вернуться к веерным отключением, что создаст колоссальные проблемы не только для жизни гражданских, но и для деятельности ВСУ», – отмечает Лизан

    «Удар по Трипольской ТЭС также является значимым. Это ключевой узел всей энергосистемы Украины.

    Станция способна генерировать три гигаватта электричества. Даже небольшие повреждения объекта способны внести существенную сумятицу в работу критической инфраструктуры государства», – акцентирует эксперт.

    Судя по всему, системы ПВО ВСУ с каждым днем работают слабее, заявил в эфире «Первого канала» военный блогер Юрий Подоляк. «Удар по Трипольской ТЭС, похоже, действительно вывел станцию из строя, по крайней мере, до окончания войны. Местные говорят, что противовоздушная оборона практически не отвечала», – уточняет он.

    «Сейчас у противника огромные проблемы. Россия на примере Харькова продемонстрировала, как она может отключать энергосистемы большого города», – подчеркивает эксперт. По его словам, ВС РФ планомерно уничтожают ТЭЦ и ТЭС, а также впервые нанесли серьезный удар по инфраструктуре, питающей Киев.

    «Трипольская станция генерировала больше половины энергии региона. Вырубили ее одним моментом: три ракеты сразу попали по цели, четвертая добавила пожара и взрывов. Похоже, что машинные залы полностью выгорят. Во время военных действий восстановить подобный ущерб практически невозможно», – акцентирует он.

    «Таким образом, выбивается около 60% энергии Киева. Понятно, что можно перебросить мощности с Ровенской АЭС. Технически, еще два-три схожих удара и энрегоузел столицы будет приведен в схожее состояние с Харьковом», – резюмирует Подоляк.

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