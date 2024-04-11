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    Мобилизация на Украине приобретает людоедский характер
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»
    Уничтожена крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС
    На Украине принят закон об ужесточении мобилизации
    Кулеба решил «портить отношения» с Западом ради ЗРК Patriot
    США сочли неизбежными «крупные удары» Ирана по Израилю
    Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

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    11 апреля 2024, 11:12 • Новости дня

    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова

    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    @ t.me/XNRRussia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения – агентура «насчитала 16 прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев рассказал, что удары нанесены по объектам энергосистемы, заводам «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций.

    Кроме того, житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатору – по данным подполья, в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета.

    Также известно, что после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью, в некоторых районах города, в том числе в центре, нет света.

    Двумя днями ранее ВКС ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области.

    10 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    Госдеп: США будут считать Китай ответственным за успехи России в зоне СВО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Действия России в зоне конфликта «поддерживаются Китаем и Северной Кореей, что противоречит американским интересам», успехи Москвы в зоне СВО негативно повлияют на отношения Вашингтона и Пекина, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    Кэмпбелл, комментируя «территориальные успехи» России в конфликте, заявил, что Вашингтон прямо сказал Пекину, что «если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР», передает ТАСС.

    Замгоссекретаря США назвал «самой важной миссией» для Вашингтона поддержание мира и стабильности в Европе, а успехи России могут неприемлемо изменить баланс сил в ЕС.

    Представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемым подобное суждение и давление Вашингтона, сотрудничество Москвы и Китая «не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию».

    Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    11 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области

    В подполье сообщили об ударе по Трипольской ТЭС на Украине

    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по одной из крупнейших теплоэлектростанций Украины – Трипольской, которая находится в Киевской области.

    «В Киевской области попали в энергообъект», – приводит его слова ТАСС.

    Трипольской ТЭС – крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Энергию с нее получают Киевская, Житомирская и Черкасская области Украины.

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    10 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки

    Член ОП Григорьев: Запад проигнорируют факты применения ВСУ химоружия в районе Клещеевки

    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики неоднократно применяли отравляющие вещества в отношении российских военнослужащих. Однако ОЗХО вряд ли начнет расследование по факту нарушения Киевом Конвенции о запрещении химического оружия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев. Ранее стало известно о применении ВСУ химического оружия в ДНР.

    «Факты применения украинскими боевиками химического оружия наряду с другими преступлениями ВСУ фиксируются Международным общественным трибуналом. Подобные случаи происходили не только в Клещеевке. У нас есть показания людей, против которых были применены отравляющие вещества. Они сталкиваются с жуткими последствиями, в том числе с потерей зрения», – рассказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Международного общественного трибунала.

    Он подчеркнул – Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). По мнению собеседника, Москве следует поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. «Имеющиеся у нас доказательства также стоит распространить среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», – уточнил Григорьев. Вместе с тем, он призывает помнить, что «ОЗХО находится под полным контролем американцев и европейцев», а потому организация фактически недееспособна.

    «ОЗХО вряд ли даст ход расследованию дела применения украинскими боевиками химоружия, потому что этот вопрос заблокируют США и страны Европы, которые, по сути, являются соучастниками преступлений Киева. Тем не менее, важно и нужно говорить об этих фактах, приводить доказательства, потому что в организации также состоят страны, которые поддерживают нашу позицию», – указал Григорьев.

    Ранее боевики ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки (ДНР). Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА «Новости» публикует видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество. Бойцы называют боеприпас лампой, пишет «Российская газета». Подобные снаряды противник сбрасывает с беспилотников на позиции ВС РФ. Колба разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов.

    Согласно заключению эксперта, которое приводит РИА «Новости», в составе боеприпаса обнаружен газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек человека. Предположительно, это белый фосфор (вещество известно как М-15). Этот химикат может вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.

    Между тем, по информации ТАСС, речь «может идти о применении адамсита (DМ) – отравляющего вещества, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако». Адамсит был впервые синтезирован в Германии еще в 1915 году, относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути (стернитов). В виде аэрозолей применялся во время Первой мировой войны. По словам специалистов, адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. Вещество вызывает замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ используют против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. «Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США», – сказал он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

    В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса», которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. В подготовке плана участвуют западные кураторы Киева, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

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    11 апреля 2024, 03:05 • Новости дня
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    Зеленский захотел разрушить Крымский мост в ходе нового контрнаступления
    @ Roman Koksarov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления. На вопрос о том, включает ли этот план разрушение Крымского моста в 2024 году, Зеленский ответил утвердительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Он заявил: «Мы очень этого хотим». Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты», в том числе аэродромы, с которых вылетают для атак военные самолеты, и другие мосты, по которым транспортируют вооружение.

    Напомним, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что Крымский мост «хорошо защищен». Британские СМИ сообщили, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост.

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    10 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях
    Российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки смогли продвинуться вперед на Авдеевском и Донецком направлениях, заняв более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны России.

    На Донецком направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 5-й штурмовой, 22, 28, 67, 93, 115-й механизированных бригад ВСУ у Красного, Новокалиново, Клещеевки, Нового и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этом направлении отражены четыре контратаки подразделений 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Выемки, Победы и Красногоровки (ДНР).

    Украинская сторона потеряла до 360 человек, два американских БТР М113.

    При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, британская САУ AS-90 Braveheart, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила тактическое положение и отразила 11 контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад у Первомайского, Водяного, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.

    Там ВСУ потеряли до 395 человек, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Урожайного в ДНР. Отражены две контратаки у Никольского в ДНР.

    За сутки ВСУ потеряли там до 115 человек, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    На Купянском направлении группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и отразила контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 20 человек, танк, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», две станции РЭБ «Буковель-AD» и «Нота».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны у Работино (Запорожская область), Михайловки и Ивановки (Херсонская область).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 65 человек, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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    11 апреля 2024, 02:36 • Новости дня
    Кулеба решил «портить отношения» с Западом ради ЗРК Patriot

    Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» при попытке получить у Запада ЗРК Patriot

    Кулеба решил «портить отношения» с Западом ради ЗРК Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot, теперь он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Кулеба не понимает, почему некоторые страны не могут передать Украине хотя бы одну из своих систем Patriot – по версии Киева, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных ЗРК.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Кулеба отказался верить, что «во всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot», передает ТАСС.

    Кулеба сказал, что «бьется головой об стену, хотя как дипломат должен был бы разбирать ее по кирпичику», он «не понимает, почему этого не происходит».

    Министр пошутил, что «самыми удачливыми» на встречах с ним считает представителей государств, у которых просто нет Patriot, остальные «чувствуют себя некомфортно».

    Напомним, Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Украина «отчаянно просит» срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot.

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    11 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency,Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для главы американского государства лучший способ унаследовать успешную ситуацию на Украине в январе – способствовать согласию Конгресса США на помощь Киеву, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон экс-президенту США Дональду Трампу.

    Как пишет Washington Post, Кэмерон сказал Трампу, что всем будет выгодно, если Украина окажется к концу 2024 года в сильной позиции, а Россия – в слабой. При этом Кэмерон, оценивая ответ Трампа, сказал, что даст тому возможность «говорить за себя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кэмерон встретился с Трампом во Флориде для обсуждения ситуации на Украине и НАТО.


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    11 апреля 2024, 10:08 • Новости дня
    Румынские наемники, предположительно, уничтожены при ударе по ВСУ в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области – предположительно, среди уничтоженных есть румынские наемники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, работала украинская ПВО, и сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания зенитного боеприпаса в АЗС, также были «прилеты» в накопительную рядом с Овидиополем, где стоят ветряки, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело, по неподтвержденным сведениям, среди погибших есть граждане Румынии.

    Ранее Лебедев сообщил, что пророссийское сопротивление, состоящее из мирных жителей, есть во всех районах Николаевской области Украины. Они передают информацию о дислокации ВСУ, обеспечивают контроль поражения военных объектов.

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    10 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    Зеленский рассказал о своих планах достижения «мира» на Украине

    Зеленский назвал этапы разработки и передачи России украинского «мирного плана»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, как, по мнению Киева, должен разрабатываться план урегулирования ситуации на Украине и как этот план передадут России.

    Зеленский заявил, что украинской стороной разработан «очень конкретный план дипломатического урегулирования», состоящий из десяти пунктов, он «должен быть основан на результатах мирного саммита», передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Как заявил Зеленский, ожидается, что первый саммит состоится в Швейцарии без участия России. Киев рассчитывает, что уже на первом саммите удастся подготовить «некоторые пункты с настоящими деталями касательно того, что необходимо делать».

    После этого Украина рассчитывает разработать «всеобъемлющий план». По словам Зеленского, «некоторые представители континентов представят этот план российским представителям». Он пояснил, что «мирный план» передадут Москве «только тогда, когда будет общее мнение». Зеленский отметил, что под «общим мнением» подразумевается «общее мнение стран, которые действительно хотят мира, а не только переговоров».

    Напомним, Швейцария решила провести мирный саммит по Украине в середине июня. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщал о планах пригласить Россию. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение на подобное мероприятие даже в случае его поступления, поскольку продавливаемая «формула мира» Зеленского является ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    11 апреля 2024, 09:10 • Новости дня
    Подполье: Жители Николаевской области передают данные о передвижениях ВСУ

    Подполье: Жители Николаевской области передают данные о передвижениях ВСУ и складах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пророссийское сопротивление, состоящее из мирных жителей, есть во всех районах Николаевской области Украины. Они передают информацию о дислокации ВСУ, обеспечивают контроль поражения военных объектов, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, во время ударов по Николаеву приходят сообщения от 100 до 130 разных людей, также из каждого районного центра сообщают о дислокации, местах хранения боекомплектов и техники, о передвижениях войск противника, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что людей, с которыми он сотрудничает, правильно называть сопротивлением, так как подполье – это организация, управляемая профессиональными военными, имеющая связь с центром.

    По его словам, в сопротивлении состоят идеологически не воспринимающие то, что творится на Украине, обычные люди, но все замечающие и передающие информацию.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.

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    11 апреля 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной

    Сийярто назвал лицемерной политику ЕС в вопросах отношений с Россией

    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская политика лицемерна в отношении конфликта на Украине и антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что позицию Венгрии, которая не поставляет оружие Украине, не поддерживает санкции и выступает за мирные переговоры, многие партнеры одобряют, но не открыто, а в «sms-сообщениях», передает ТАСС.

    Министр посетовал, что такое «лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную». Оно проявляется и в энергетическом сотрудничестве с Россией: «все грозят кулаками русским», но стоит отвернуться – и «упс, оказывается, что они уже наладили с ними какой-то бизнес, а потом они снова потрясают кулаками».

    Разговоры о возможной отправке западных войск на Украину Сийярто счел опасными. При этом Сийярто полагает, что добиться победы на поле боя не сможет ни одна из сторон – Россия не проиграет, так как является ядерной державой, а Украине западная помощь позволит не прекращать сопротивление.

    Напомним, Венгрия выступила против создания фонда военной помощи Украине. Сийярто отметил, что венгерские налогоплательщики против выполнения такого решения, которое «грозит войной».

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    10 апреля 2024, 23:04 • Новости дня
    Швейцария указала на необходимость участия России в «мирном саммите» по Украине

    МИД Швейцарии указал на невозможность установить «прочный мир» на Украине без участия России в переговорах

    Tекст: Антон Антонов

    Участие России в конференции о мирном урегулировании на Украине необходимо, чтобы установить прочный мир, заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

    Эльчингер сказал, что конференция в Швейцарии призвана «заложить основу для мирного процесса». При этом, как признал пресс-секретарь, Москва не раз подчеркивала, что «не заинтересована в участии в этой первой встрече», передает РИА «Новости».

    Эльчингер подчеркнул, что глава МИД России Сергей Лавров был первым министром иностранных дел, с которым глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис встречался в начале года в Нью-Йорке по поводу конкретного проведения конференции.

    По словам Эльчингера, Кассис тогда заверил Лаврова, что Швейцария готова рассмотреть «все возможные точки зрения на мирное решение и все существующие мирные инициативы».

    Указывается, что финальный список участников конференции, которая запланирована в Швейцарии на июнь, станет известен всего за несколько дней до ее начала. При этом пригласить собираются около 120 стран «на уровне глав государств и правительств».

    Напомним, первая конференция пройдет в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение, поскольку продавливаемая «формула мира» является украинским ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    11 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Зеленский делает заявления о Крымском мосте, чтобы набить себе цену на Западе

    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский, говоря о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении, преследует цель набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он убежден: все попытки украинского руководства посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

    «Украинское руководство воспринимает Крымский мост как символ воссоединения Крыма с Россией. Именно поэтому они хотят разрушить его любыми способами», – отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Заявление Зеленского о том, что инфраструктурный объект – приоритетная цель для ВСУ, собеседник расценил как «очередное бахвальство».

    «Все понимают, что у Киева нет никаких шансов ни вернуть те территории, которые вошли в состав России, ни разрушить мост. Но Зеленский продолжает выступать с такими заявлениями, чтобы набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна», – пояснил Цеков. Он напомнил, что противник уже пытался атаковать Крымский мост, но не достиг поставленных целей.

    Парламентарий прогнозирует, что ВСУ будут продолжать предпринимать попытки ударов по инфраструктурному объекту. Но, как подчеркнул Цеков, ВС России готовы к этому. «Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», – резюмировал сенатор.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. «Мы этого очень хотим», – сказал он в интервью газете Bild. Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты». «Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели», – считает он.

    Зеленский утверждает, что план нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь. Шансы на успех он связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений. Украинский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял заявление Зеленского попыткой привлечь внимание Запада. «Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши якобы не станут пустой тратой», – отмечал он.

    В начале апреля британская газета The Guardian сообщала, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. По данным источников издания, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Атака может быть совершена с помощью дронов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал сообщения в СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост спланированной утечкой.

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    10 апреля 2024, 21:17 • Новости дня
    МИД: Швейцария не приглашала Россию на «мирный саммит» по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Швейцарские власти не направляли России приглашение на конференцию по «продавливанию нежизнеспособной «формулы мира» Украины» в Бюргенштоке, сообщили в посольстве России в Швейцарии.

    В посольстве подчеркнули, что продвигаемая организаторами саммита идея «мирной конференции» неприемлема для России, поскольку продавливаемая «формула мира» Владимира Зеленского является ультиматумом Москве и не учитывает интересы России, передает ТАСС.

    Дипломаты добавили, что российская сторона не примет приглашение на подобное мероприятие даже в случае его поступления.

    Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что конференция по так называемой украинской формуле мира пройдет в июне этого года в Бюргенштоке.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщал о планах пригласить Россию на этот саммит.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Москва и Пекин считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют интересы безопасности России.

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    10 апреля 2024, 20:45 • Новости дня
    Депутат: Одесса спустя 80 лет после освобождения от нацистов снова оккупирована

    Депутат Матвейчев провел аналогию между освобождением Одессы 80 лет назад от нацистов и современной историей города

    Депутат: Одесса спустя 80 лет после освобождения от нацистов снова оккупирована
    @ Георгий Зельма/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    80 лет назад благодаря несгибаемой воле и героизму наших воинов и местных жителей Одесса была освобождена от нацистской оккупации. Сейчас город снова оккупирован. На этот раз киевские власти под знаменами Бандеры пытаются искоренить там все русское, а Запад потворствует этому, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. Напомним, 10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу от гитлеровцев.

    «Одесса сегодня – это оккупированный город. Мы могли бы говорить, что это не так лишь при условии, что местные власти любили бы этот город, чтили его историю и людей. Но нет, они сносят памятники, переименовывают улицы, искореняют язык, на котором говорит большинство местного населения», – сказал Олег Матвейчев, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    «В контексте языка подчеркну – русский язык издавна считается родным для абсолютного большинства одесситов. Во времена основания города там жили многие – русские, греки, немцы, евреи. Но все они разговаривали на русском языке. Это был способ межнационального общения. Теперь же местные власти пытаются от него избавиться. Они не любят Одессу», – продолжил собеседник.

    По словам депутата, события 80-летней давности перекликаются с недавней историей. «2 мая 2014 в Одессе неонацисты сожгли людей в Доме профсоюзов. Это был акт геноцида и один из факторов, толкнувших Донбасс и Новороссию на сопротивление. Если бы не было 2 мая, то, может быть, не было бы такого большого количества тех, кто пошел защищать право Донбасса на самоопределение. Возможно, люди надеялись бы, что все же смогут ужиться с украинскими властями», – рассуждает депутат.

    «Но 2 мая подтвердило – надо сопротивляться, бороться за собственную жизнь, будущее своих детей. И Россия, безусловно, будет помогать в этом, как и 80 лет назад, когда благодаря несгибаемой воле и героизму наших воинов и жителей город Одесса был освобожден от нацистской оккупации», – поясняет парламентарий.

    «Запад же предпочитает не замечать того, что делают украинские власти, и продолжает попытки ревизии истории и реабилитации нацизма. Европа и США намерены рекрутировать людей для борьбы с Россией. И это не какой-то точечный «перегиб», а абсолютно характерная для них логика. Именно она диктует взятие на знамена Бандеры, Шухевича и прочих. Но это очень большая ошибка, потому что все эти люди – исторические банкроты, которые в своей жизни не сделали ничего хорошего и умерли, как собаки. Все, кто им подражает, кончат так же», – резюмировал Матвейчев.

    Ровно 80 лет назад, 10 апреля 1944 года, советские войска освободили от фашистов важнейший портовый город Черного моря – Одессу. Перед отступлением нацисты и их румынские союзники собирались разрушить город. Сделать это им помешал массовый героизм советских солдат и партизан.

    Одесская наступательная операция проводилась весной 1944 года войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского. Несколько советских армий двигались непосредственно на город, а еще несколько – «обтекали» Одессу с севера, направляясь на Тирасполь.

    Первая серьезная предпосылка для освобождения города была создана 26–28 марта, когда советские войска форсировали Южный Буг и прорвали вражескую оборону на его правом берегу. 4 апреля была отвоевана железнодорожная станция Раздельная, связывающая Одессу с Тирасполем. А двумя днями позже части 8-й гвардейской армии подошли к Хаджибеевскому лиману.

    Начавшееся в ночь на 10 апреля наступление проходило без предварительной артиллерийской и авиационной обработки. Случай едва ли не уникальный в военной практике штурма укреплений подобного рода. Все было подчинено одной задаче – спасти город от массовых разрушений.

    Убедившись, что Одессу не удержать, генерал-полковник Карл-Адольф Холлидт, командовавший группировкой вермахта в этом регионе, велел спешно выводить войска за Днестр. А уже вечером того же дня, 10 апреля 1944 года, Москва салютом отметила спасение Одессы.

    Освобождение города воспринималось в СССР как важный психологический рубеж. Героическая оборона города летом – осенью 1941 года вошла в легенду – и спасение Одессы-мамы из вражеских лап было делом чести. Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.

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