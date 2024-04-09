Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.0 комментариев
ВКС ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области
ВКС России нанесли удары по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области
Российская авиация нанесла бомбовый удар по складу боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, склад был полностью уничтожен, детонация боеприпасов продолжалась около 20 минут, передает РИА «Новости».
В результате ударов по селу Боровому в пригороде Харькова повреждены энергообъекты и производственные площади.
В Волчанске артиллерийским ударом разрушен частный дом, в котором украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт. По данным подполья, в нем дислоцировался артиллерийский расчет, обстреливавший Новую Таволжанку в Белгородской области.
В селе Кучеревка Купянского района российская артиллерия предотвратила ротацию украинских сил на линии соприкосновения.
По словам Лебедева, мирные жители не пострадали.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Харьков значим для России и с чем связан рост интенсивности ударов по военным целям в городе.