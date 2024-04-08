Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Харьков стремительно превращается в «серую зону», непригодную для проживания гражданского населения. Об этом пишет британское издание The Economist. Подчеркивается, что ситуация в мегаполисе начала стремительно ухудшаться в декабре. В настоящий момент в населенном пункте наблюдаются перебои с электричеством, а местные жители массово покидают собственные дома.

«Намерения России относительно Харькова до сих пор не ясны, однако имеются признаки того, что Москва готовится к масштабному летнему наступлению», – отмечает газета. По словам анонимного представителя ВСУ, РФ якобы тренирует шесть дивизий (около 120 тыс. военных). Предполагается, что эти силы могут быть брошены на штурм второго по величине города, подконтрольного ВСУ.

Однако издание подчеркивает, что активные действия на Харьковском направлении с крайне низкой вероятностью входят в планы Кремля. Тем не менее газета считает, что Россия якобы намерена превратить данный регион в «буферную зону», главной целью которой станет недопущение дальнейших атак ВСУ по Белгороду и другим приграничным городам РФ.

«Москва не сумеет взять Харьков, но разрушить его она способна», – цитирует газета местного бизнесмена Дениса Ярославского. Ситуация усугубляется для ВСУ тем, что Россия сумела уничтожить несколько ЗРК Patriot, расположенных в регионе. Между тем The Times высказывает несколько иной взгляд на происходящие события.

Издание отмечает, что Харьков является стратегически значимым городом, взятие которого позволит ВС РФ окружить украинские войска в Донбассе. Удары ракет и дронов по населенному пункту называются частью «подготовки к наземному наступлению», которое будет нести своей целью «подрыв или подчинение» мегаполиса.

Напомним, в последнее время объекты на территории Харькова подвергаются значительным обстрелам со стороны России. Повреждены ряд промышленных предприятий, объекты критической и энергетической инфраструктуры. Кроме того, в результате обстрела была лишена электроснабжения ядерная установка «Источник нейтронов».

Между тем мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается (хотя местные риелторы еще в феврале сообщали обратное). Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос, в свою очередь, назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а Российская армия активно наступает. Генерал также считает, что войскам придется в скором времени защищать областной центр.

В то же время советник главы ДНР Ян Гагин утверждает, что украинская армия действительно готовит город к обороне и стягивает в региональный центр дополнительные силы. Кроме того, формирования размещаются и неподалеку от границы с Белгородской областью.

В экспертном сообществе отмечают, что разрушения в Харькове – это следствие целенаправленной политики украинских властей и их западных партнеров, которые используют городскую застройку для сосредоточения сил, техники и боеприпасов, потому что именно в жилых кварталах их легче всего маскировать.

Кроме того, Харьков используется украинскими войсками, нацистскими организациями и неовласовцами для атак по Белгородчине и самому Белгороду. При этом ВС России в последние недели удалось заметно нарастить свои разведывательные возможности на данном направлении, что позволяет эффективнее поражать военную технику противника, включая комплексы ПВО и системы РСЗО.

Для Запада Харьков тоже важен.

Учитывая расположение города и его близость к российским границам, именно столица Слобожанщины рассматривается аналитиками НАТО как точка, откуда удобно оказывать давление на Россию. А если предположить, что альянс сможет поглотить и эти территории, тогда подлетное время до ключевых военно-промышленных центров России заметно сократится. Москва подобного развития событий допустить не может.

«На мой взгляд, ВС РФ все чаще поражают цели и объекты в Харькове из-за того, что ВСУ размещают в жилой застройке города большое количество РСЗО, из которых ведется огонь по Белгородской области», – предположил Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Кроме того, Россия наносит удары по энергетической и топливной инфраструктуре, которая используется для обеспечения деятельности ВСУ. Также объектами атак становятся командные пункты и системы ПВО в городе. То есть речь идет о довольно основательном подходе по разрушению мощностей ВСУ», – отмечает собеседник.

«Подобные действия могут способствовать снижению количества обстрелов Белгородской области. Тем более наш президент заявлял о необходимости создания «санитарной зоны» около российского приграничья. Кроме того, удары по военным целям в Харькове помогут при потенциальной операции по его освобождению», – подчеркивает он.

«В то же время зарубежные СМИ говорят, что мы стремимся сделать мегаполис непригодным для жизни. Однако именно Запад руками украинской армии, размещающей военные цели в застройке, способствует превращению города в такое место», – акцентирует эксперт. «ВСУ используют в Харькове стандартную для себя тактику.

Они фактически прикрываются гражданским населением ради собственной выгоды.

После того как цель поражается нашей армией, Украина стремится во всех западных СМИ показать, что удар приходился по якобы мирному городу. Таким образом, харьковчан подставляют ради пропагандистских целей. И таких случаев за последние два года мы видели немало», – поясняет Козюлин.

Увеличение частоты ударов по Харькову связано с тем, что этот город стал базой для сил и вооружений, участвующих в обстреле Белгорода, считает политолог Лариса Шеслер. «Это привело к тому, что Россия стремится уничтожить технику, которая осуществляет обстрелы, и боевиков, пытающихся атаковать нашу территорию. Все это требует ответа в виде создания «санитарной зоны», о которой говорил президент», – сказала она.

«С политической точки зрения Харьков важен, так как является вторым по численности населения городом, подконтрольным ВСУ. Харьков является центром Слобожанщины – территории, которая традиционно относилась к Русскому царству, а затем к Российской империи и никогда не была частью Малороссии», – отмечает она.

Эксперты напомнили, что Харьков в царские и советские времена был важнейшим промышленным, экономическим, культурным центром, а также значимым логистическим узлом, обеспечивающим надежную связь между центральной частью России и южнорусскими губерниями.

Некоторое время Харьков был первой столицей УССР, но сами харьковчане традиционно тяготели к России.

«ВСУ харьковчан не жалеют. Украинская армия традиционно пытается сохранить свою технику путем размещения ее в гражданской застройке. Впоследствии, при поражении цели, противник пытается обвинить Россию в ударе по мирным объектам. Однако я не думаю, что такие ухищрения в условиях развитой разведки могут сработать», – подчеркивает собеседница.

«Запад руками украинской власти не только способствует ухудшению жизни жителей Харькова, но уничтожает всю Украину, делая ее безлюдной. С помощью поставок оружия, выделения средств и предоставления разведывательных данных НАТО способствует эскалации конфликта. А стремление превратить восточные города в крепости, направленные на замедление продвижения России, разрушает населенные пункты и жизнь в них», – резюмировала Шеслер.