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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Откуда у русских пластичность и твердость

    В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.

    10 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

    Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Все идеальные сценарии раздела земель Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.

    47 комментариев
    8 апреля 2024, 01:26 • Новости дня

    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot

    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot, поставленных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных Киеву США.

    По информации британского журнала The Economist, они «применялись для защиты таких городов, как Харьков», передает ТАСС.

    При этом количество уничтоженных систем Patriot не уточняется.

    Ранее сообщалось, что США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    7 апреля 2024, 08:23 • Новости дня
    Кулеба пожаловался на российские авиабомбы
    Кулеба пожаловался на российские авиабомбы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ.

    Как сказал Кулеба в комментарии газете Financial Times, ВСУ рутинно атакут российские авиабомбы, уничтожающие украинские позиции, передает ТАСС.

    По его словам, от ФАБ нельзя скрыться, а можно только сбить их носитель. Кулеба добавл, что получение истребителей F-16 могло бы улучшить положение в воздухе.

    Ранее в США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500.

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    7 апреля 2024, 11:56 • Новости дня
    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»

    Точность ракет «Искандер-М» увеличена по опыту СВО

    Увеличена точность ракет для комплекса «Искандер-М»
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе «Военная приемка» генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.

    Как отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 ОТРК «Искандер-М», комплекс был оперативно доработан под реалии спецоперации, передает РИА «Новости».

    Он также утвердительно ответил на вопрос ведущего – идет ли речь о повышении точности ракеты.

    Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot.

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    7 апреля 2024, 15:17 • Новости дня
    Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ

    В ГУР Минобороны Украины пригрозили расширением географии ударов по российским НПЗ

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью CNN заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России являются военными объектами, и география ударов по ним может быть расширена.

    Юсов заявил, что «ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться», передает РИА «Новости».

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) направлены на россиян.

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    7 апреля 2024, 16:27 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс

    Трамп рассказал о способности завершить конфликт, заставив Киев уступить Крым и Донбасс

    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший США Дональд Трамп заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, если он надавит на Киев, об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

    В частной беседе Трамп рассказал, что может завершить конфликт на Украине, если он надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс, передает РИА «Новости».

    Трамп неоднократно в ходе своей президентской кампании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах.

    Напомним, в Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

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    7 апреля 2024, 04:52 • Новости дня
    Зеленский назвал Украину «заложницей» выборов в США
    Зеленский назвал Украину «заложницей» выборов в США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина оказалась заложницей избирательного процесса в США, из-за выборов помощь Киеву стала для США внутриполитическим вопросом, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что поддержка со стороны США «имеет критическое значение». Он полагает, что удастся «получить положительное голосование Конгресса», передает ТАСС.

    Зеленский назвал Украину «заложницей» сложившейся в США ситуации, связанной с тем, что в стране происходит «избирательный процесс» и вопрос поддержки Киева оказался внутриполитическим. «Именно такой невзрослый подход я не понимаю», – сказал он.

    Президент Украины заявил, что у Киева «нет выбора», страна «согласится на любые варианты» помощи, в том числе «на кредитные деньги». Он заявил, что помощь «в кредит сегодня» предпочтительнее «бесплатной через год»

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о помощи Украине в кредит.

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    7 апреля 2024, 19:00 • Новости дня
    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения

    Рогов: Украина бьет по Запорожской АЭС, чтобы добиться финансирования Запада

    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Офису Зеленского надо любой ценой выпросить у Запада деньги на продолжение боевых действий. Поэтому ВСУ стали активнее бить по Запорожской АЭС (ЗАЭС). При этом в Киеве не думают о последствиях таких действий, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате обстрела ВСУ был поврежден купол шестого энергоблока ЗАЭС.

    «Резкое повышение активности противника в части обстрелов Запорожской АЭС напрямую связано с продвижением российских военных на фронте. На фоне непрекращающихся провалов ВСУ Зеленскому надо любой ценой актуализировать повестку для Запада, чтобы в итоге выпросить очередную партию денег», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «При этом мы видели, что буквально в течение одного дня противник несколько раз попытался повредить ЗАЭС. Сначала была произведена атака БПЛА, удар пришелся по столовой и грузовому порту. Затем ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока. К счастью, обошлось без критических повреждений, уровень радиации не превышает норму», – добавил спикер.

    «На фоте такой эскалации отсутствие резкого осуждения действий ВСУ со стороны МАГАТЭ выглядит странным. Так или иначе, становится очевидным, что украинские власти не планируют жить на этой земле. Киев осознает, что проигрывает и, как следствие, хотел бы превратить всю страну в своего рода зону отчуждения. Если бы это было не так, ВСУ не наносили бы такие рискованные удары», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции. В Telegram-канале ЗАЭС уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано.

    Несколькими часами ранее прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксировали в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик. Как сообщили в пресс-службе станции, за 20 минут до атаки на объекте проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом.

    «Росатом» назвал воскресную атаку со стороны ВСУ беспрецедентной, пишут РИА «Новости». В корпорации также призывают руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы.

    Между тем, в МАГАТЭ сообщили, что проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Гросси призвал «воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность».

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    7 апреля 2024, 03:55 • Новости дня
    Мужчина попытался зарезать сотрудника военкомата в Киеве

    Мужчину задержали в Киеве за нападение с ножом на сотрудника военкомата

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве задержан мужчина, который ударил одного сотрудника военкомата и напал с ножом на другого, сообщила пресс-служба военкомата Деснянского района украинской столицы.

    Сообщается, что сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) «разговаривали» на улице с военнообязанным. К ним со спины подошел мужчина 1972 года рождения. Он ударил одного из военных по голове, достал нож и хотел ударить им второго военного.

    Сотрудники военкомата вызвали полицию. Мужчина задержан. Подчеркивается, что это «не первый случай неадекватных действий» в отношении сотрудников военкомата, передает ТАСС.

    Напомним, с начала года все чаще встречаются сообщения об убийствах сотрудников ТЦК на Украине.

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    7 апреля 2024, 18:37 • Новости дня
    Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), заочно обвиненный в России в причастности к терактам, заявил, что Крымский мост «хорошо защищен».

    В интервью телеканалу ARD Буданов ответил на вопрос, почему Крымский мост, который Украина неоднократно называла своей целью, все еще не уничтожен. Так, он заявил, что «мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», передает РИА «Новости».

    Ранее в британских СМИ появилась информация, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост, такие планы вынашивает украинская сторона.

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    7 апреля 2024, 05:51 • Новости дня
    Столтенберг призвал противостоять «альянсу» России, Ирана, Китая и КНДР

    Столтенберг выразил опасения в связи с сотрудничеством «авторитарных» России, Ирана, Китая и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, Иран, Китай и КНДР усиливают сотрудничество, делая его все более практическим, союзникам по НАТО также нужно укреплять сотрудничество, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг назвал Россию, Иран, Китай и КНДР «авторитарными странами». Им, по его словам, противостоят «страны-единомышленники», в число которых он включил не только государства НАТО, но и партнеров альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Южную Корею, Японию, Новую Зеландию и Австралию.

    По мнению Столтенберга, развитие сотрудничества между «странами-единомышленниками» позволит «противостоять усилившемуся альянсу авторитарных государств», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).

    Столтенберг сказал, что Китай оказывает поддержку «военной экономике» России, передает Москве «ключевые компоненты для нужд оборонной отрасли». Как утверждает Столтенберг, Россия якобы «продает свое будущее Пекину». Также, по его версии, Москва передает Ирану и КНДР военные технологии в обмен на военную технику и боеприпасы.

    В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет. США заявили, что Китаю грозят «серьезные последствия», если выяснится, что китайский бизнес помогает России в конфликте с Украиной.

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    7 апреля 2024, 06:41 • Новости дня
    Зеленский осудил Раду за торможение закона о мобилизации

    Зеленский рассказал о недовольстве Запада нежеланием Рады голосовать за закон о мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    От депутатов Верховной рады требуется быстрее принять законопроект об ужесточении мобилизации, Запад недоволен промедлением, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что его офис убеждает депутатов «проголосовать в ближайшие дни». Поведение депутатов Зеленский назвал «безответственным». Он выразил уверенность, что четырех месяцев было достаточно для рассмотрения проекта закона, в Раде «переборщили» с этим, передает ТАСС.

    Зеленский заявил: «Сегодня Запад спрашивает нас: «Если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, для чего вам помощь? Просто расскажите, почему мы должны помогать». Как рассказал украинский президент, он каждый день убеждает мировых лидеров, что «мобилизация на Украине идет».

    Напомним, на Украине указом Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.


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    7 апреля 2024, 10:17 • Новости дня
    Главком ВСУ решил проверить инициированную СБУ попытку вручения повестки журналисту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главком ВСУ Александр Сырский приказал расследовать ситуацию с попыткой вручения повестки журналисту, который обнаружил у супруги главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиру в столице стоимостью более 657 тыс. долларов.

    Ранее сотрудники военкомата в Киеве попытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату, о чем сообщило издание «Следствие. Инфо», в котором он работает.

    Как сообщил Сырский, по материалам издания «Следствие.Инфо» назначена служебная проверка, по ее результатам будут приняты соответствующие решения. Он добавил, что ВСУ «осуждают случаи нарушений со стороны военных должностных лиц», передает ТАСС.

    Напомним, пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на два микроинсульта и травму головы.

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    7 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    На Украине сотрудники военкомата пытались мобилизовать 14-летнего сироту

    В Одесской области сотрудники ТЦК избили сироту и пытались его мобилизовать

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать, сообщает издание «Страна».

    Как говорится в сообщении, в Одесской области сотрудники ТЦК пытались мобилизовать 14-летнего подростка, которого задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали в автобус, передает РИА «Новости». Издание уточняет, что в автобусе парня избили прикладами и связали руки пластиковой пряжкой, ко, когда выяснили, что ему всего 14, высадили его прямо на трассе. «Страна» добавила, что подростку пришлось идти домой пешком около двух часов.

    Уточняется, что подросток круглый сирота, живет с бабушкой, в школе он рассказал о случившемся, жители села обратились в полицию и прокуратуру.

    Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине готовят законопроект, который позволит мобилизовать в ряды ВСУ граждан с 18 лет после прохождения ими «базовой военной подготовки».

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    7 апреля 2024, 14:07 • Новости дня
    На Украине возбудили дело в отношении пытавшихся мобилизовать подростка военкомов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников ТЦК, пытавшихся силой мобилизовать подростка 14 лет в Одесской области, сообщило украинское издание «Общественное».

    Как сообщило издание, в пресс-службе Главного управления национальной полиции по Одесской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека», передает ТАСС. Там добавили, что процессуальное руководство ведет Белгород-Днестровская военная прокуратура.

    Ранее издание «Страна» сообщило, что сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать.

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    7 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Точность ТОС «Солнцепек» повысили до метров

    «Сигнал»: Точность тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» повысили до метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ, сообщил гендиректор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов.

    Как сказал Пименов в эфире программы «Военная приемка», войска РХБЗ попросили создать новую систему ориентирования, позволяющую существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позиции, что повысило точность работы до единичных метров, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» заявил, что ТОС «Солнцепек» работает очень эффективно, такого оружия становится все больше и больше.

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    7 апреля 2024, 04:26 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

    Губернатор Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько населенных пунктов подверглось атаке украинских беспилотников, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

    В результате атаки в поселке Ленинский произошел пожар в частном домовладении, в селе Дроновка сгорели две машины, повреждения получила линия газопередачи, сообщил Гладков в Telegram.

    Напомним, в Белгородской области 11 сел остались без света из-за атаки БПЛА.

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