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    Вместе с Эквадором Россия поставила на место Украину и США
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    3 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    6 комментариев
    21 февраля 2024, 00:55 • Новости дня

    США отрицают участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76

    Tекст: Денис Тельманов

    США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российских военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп США.

    Ранее стало известно о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве».

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    20 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    В России американского сенатора Линдси Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма.

    Отмечается, что известный антироссийской позицией сенатор сам призывал внести Россию в составляемый США список стран – спонсоров терроризма, а также предлагал разные варианты ужесточения антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Кроме того, в реестр внесена бывшая экоактивистка Евгения Чирикова (признана в России иноагентом), которая сейчас проживает за границей.

    Напомним, сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» наиболее удачной тратой американских денег. После этого МВД объявило американского сенатора Грэма в розыск. Реакция России на высказывания сенатора США лишь обрадовала Грэма, а объявление в розыск он назвал «знаком почета».

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    20 февраля 2024, 06:58 • Новости дня
    ВСУ на Херсонском направлении почти полностью перешли на оружие НАТО

    ВСУ на Херсонском направлении почти полностью перешли на оружие НАТО, рассказал российский разведчик

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский разведчик из группировки войск «Днепр» с позывным Заря сообщил, что украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО.

    «Нас обстреливали со всего натовского. То есть советского практически ничего не было... Арта, там, минометы – все натовское», – приводит РИА «Новости» рассказ разведчика.

    Он добавил, что исключением является стрелковое вооружение, которое по-прежнему советского образца, однако и они постепенно заменяются на западные автоматы и винтовки.

    Заря предположил, что все советское вооружение и боекомплекты к нему у киевского режима закончились.



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    20 февраля 2024, 05:29 • Новости дня
    Пленный командир роты «Азова» из Авдеевки рассказал о канадских наемниках в ВСУ

    Пленный командир роты «Азова» из Авдеевки рассказал о канадских наемниках на стороне ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Командир роты батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), взятый в плен российскими военным в Авдеевке, рассказал, что на стороне ВСУ воюют канадские и грузинские наемники, сообщает Минобороны России.

    «По допросу командира роты азовского батальона, их было порядка десяти человек, канадцев, и были еще грузины – это наемные войска», – передает ТАСС слова российского военнослужащего.

    Отмечается, что боец ВСУ был взят в плен в ходе отступления и бегства украинских войск из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    20 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    Гаврилов: Запад ответил хамством на распространение интервью Путина Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Запад ответили хамством и оскорблениями на интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил на канале «Россия-24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    По его словам, реакция на интервью началась с полного хамства со стороны литовцев, передает ТАСС.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что интервью Путина Карлсону вскрыло тот факт, что американское общество живет в полной информационной блокаде.

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    20 февраля 2024, 03:51 • Новости дня
    Силовые структуры 11 стран вскрыли группировку хакеров LockBit

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и ряд других силовых структур 11 стран в ходе совместной операции вскрыли и заблокировали хакерскую группировку LockBit, которая занималась кибератаками и вымогательством.

    На сайте группировки размещено уведомление о том, что он находится под контролем правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным ФБР, в результате операции было заблокировано 11 тыс. доменных имен, использовавшихся группировкой для распространения вредоносных программ.

    По данным американского Минюста, LockBit участвовала в совершении более 1,4 тыс. кибератак в США и других странах. Общая сумма средств, которые хакеры затребовали у своих жертв, превысила 100 млн долларов. Часть из этой суммы была успешно получена с помощью биткоинов.


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    20 февраля 2024, 05:44 • Новости дня
    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине, развязанном США и НАТО

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине
    @ Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине, и в экономическом отношении стала еще сильнее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    «Сегодня Россия побеждает на поле боя... Война, которую развязали Запад и НАТО на Украине, аморальна», – сказал президент Венесуэлы в программе «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television, передает ТАСС.

    Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

    «Война США и НАТО против России на Украине стала для США невыносимой», – считает Мадуро.

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    20 февраля 2024, 04:34 • Новости дня
    На Украине женщин решили привлечь к допризывной подготовке

    Украинских женщин решили привлечь к допризывной подготовке

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Украины начало подготовку процедуры привлечения женщин к допризывной подготовке.

    Отмечается, что разрабатываются изменения в «Положение о допризывной подготовке», которое было утверждено украинским кабмином 30 ноября 2000 года.

    В нем также будут «уточнены категорий лиц, назначаемых преподавателями», передает ТАСС.

    Поправки в документ Минобороны Украины должно разработать до июня 2024 года.

    Ранее сообщалось, что в Раде заявили об отсутствии необходимости мобилизовывать женщин. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс.

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    20 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда была категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

    Между тем США начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны. Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, являются очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    20 февраля 2024, 03:13 • Новости дня
    Украинский суд продлил арест экс-президента «Мотор сич» Богуслаева до 18 апреля

    Экс-президенту украинского производителя авиадвигателей для вертолетов «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву продлили арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Киеве продлил арест бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в продаже России авиадвигаателей через третьи страны, без права внесения залога до 18 апреля, сообщил его адвокат Руслан Волынец.

    «Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, причем динамично», – сказал Волынец украинским СМИ, передает ТАСС.

    Обвинение 84-летному Богуслаеву было предъявлено 23 октября 2022 года с формулировкой «коллаборационизме» и «работа на Россию». Позже Богуслаева обвинили еще по двум статьям – за содействие деятельности террористической организации и за препятствия деятельности Вооруженных сил Украины.

    Украинское следствие утверждает, что Богуслаев наладил транснациональные каналы для поставки авиадвигателей российским предприятиям.

    «Мотор сич» производит двигатели для самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226 и промышленных газотурбинных установок.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву новое обвинение в препятствовании деятельности ВСУ: по утверждению спецслужбы, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

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    20 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Путин отметил героизм 25-го полка РХБЗ и 288-й артиллерийской бригады

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» командование и состав 25-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригады.

    Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в сообщениях.

    По словам Путина, он убежден, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.

    Президент пожелал составу полка и бригады крепкого здоровья и успехов.

    Ранее Путин подписал указы о присвоении почетных наименований «гвардейский» 25-му полку РХБЗ и 288-й артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригаде.

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    20 февраля 2024, 02:49 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит в Брянской области

    Силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    Он отметил, что аппарат был сбит над территорией Погарского района области.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА», – подчеркнул Богомаз, передает ТАСС.

    При этом глава региона подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате украинской атаки нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

    Ранее сообщалось, что над Брянском были уничтожены два беспилотника ВСУ.

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    20 февраля 2024, 13:33 • Новости дня
    В Индии запущена программа модернизации истребителей Су-30МКИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия приступила к реализации программы модернизации истребителей Су-30МКИ ВВС республики стоимостью 7,5 млрд долларов с широким привлечением частного сектора, сообщила газета The Economic Times.

    Комплексная модернизация основного парка истребителей Су-30МКИ» проводится индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) при содействии Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), передает ТАСС. Вначале примерно на 90 истребителей поставят новую авионику и более мощные радары, после чего внимание будет уделено системам управления полетами, информирует издание. Газета уточняет, что на первом этапе самолеты оснастят индийскими инфракрасными системами поиска и сопровождения, которые значительно расширят возможности поражения целей «воздух – воздух» и «воздух – земля» новой системой радиоэлектронной борьбы.

    Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.

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    20 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Брянской области

    Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Брянской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Стародубским муниципальным округом и Погарским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», – цитирует ТАСС Богомаза.

    В результате атаки пострадавших и разрушений нет, в данный момент на месте работают оперативные службы.

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    21 февраля 2024, 00:15 • Новости дня
    ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

    В результате десяти обстрелов ВСУ территории ДНР за сутки один человек погиб, десять получили ранение

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины десять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    По данным представительства ДНР, ВСУ выпустило по ДНР 45 различных боеприпасов, в результате чего один человек погиб, десять получили ранения, передает ТАСС.

    Отмечается, что от украинских снарядов повреждены шесть жилых домов, шесть транспортных средств и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

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    21 февраля 2024, 01:45 • Новости дня
    Илон Маск предложил легализовать фентанил в США, чтобы избежать передозировок

    Илон Маск предложил легализовать фентанил или ужесточить наказание за его хранение в США, чтобы избежать передозировок

    Tекст: Денис Тельманов

    Легализация фентанила или введение драконовских наказаний за хранение этого наркотика может быть одним из решений проблемы с наркоманами в США, заявил американский миллиардер Илон Маск.

    «Нам нужно либо легализовать фентанил, чтобы наркоманы случайно не принимали смертельные дозы, либо ввести драконовские наказания за хранение фентанила. Если власти откажутся сделать последнее, мы должны по крайней мере попробовать первое, чтобы увидеть, будет ли происходить меньше трагедий», – написал Маск в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Фентанил – ситетический опиоидный анальгетик, который завозится в США с территории Мексики. С 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки фентонилом в США вырос в четыре раза, опиоидная эпидемия уносит ежегодно жизни около 100 тыс. американцев.

    Экс-президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркодилеров, так как, по его мнению, другие меры не решат проблему распространения наркотиков.

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