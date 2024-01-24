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    24 января 2024, 15:12 • Общество

    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека.

    Около 11.00 24 января 2024 года в районе Белгорода разбился самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Самолет перевозил украинских военнопленных с целью обмена на российских солдат, находящихся на Украине. Было установлено, что по самолету было выпущено три зенитных ракеты. Все находившиеся на борту погибли. Второй однотипный самолет, перевозивший еще 80 военнопленных, по заявлению главы профильного комитета Госдумы Андрея Картаполова, развернулся и проследовал на аэродром вылета.

    Первоначально украинские СМИ радостно сообщили, что это дело рук ВСУ. Позже, уже когда выяснилось, что борт действительно перевозил военнопленных, последовала официальная реакция МО Украины: мол, мы сами не знаем, что случилось. Разумеется, такая реакция нужна киевскому режиму, чтобы выдумать другую версию (сами себя сбили и т. п.). Даже для ВСУ целенаправленное убийство собственных солдат выглядит несколько чрезмерно, несмотря на опыт удара 29 июля 2022 года по колонии в Еленовке (ДНР).

    Российский военный эксперт Борис Рожин указывает, что накануне «под Суджей накрыли два ЗРК IRIS-T, которые украинские формирования подтащили к границе» (у нас нет уверенности, что это мог быть IRIS-T – это ЗРК малой дальности, а авторитетный Telegram-канал «Рыбарь» предполагает, что стреляли с дистанции 130 км, тогда это скорее Patriot или С-300).

    Второй вопрос – относительно нагрузки самолета. Изначально украинские СМИ сообщили, что «по данным Генштаба, самолет перевозил ракеты к комплексам С-300, которыми россияне обстреливают Харьковскую область». Ракеты комплекса С-300 действительно могут использоваться для поражения наземных целей, но мы абсолютно уверены, что такие заявления предназначены для объяснения систематического поражения зданий в Харькове, Николаеве и других городах украинскими зенитными ракетами. Версия с самого начала была немного идиотская, поскольку:

    – перевозить зенитные ракеты на ВТС – роскошь сродни поездки в булочную на такси;

    – взрыв топлива самолета и взрыв боеприпасов различаются по разрушительной силе в несколько раз;

    – если самолет перевозил ракеты, то что делали на его борту более 70 человек?

    – самолет летел в гражданский аэропорт Белгорода, закрытый с начала СВО.

    В итоге даже украинским СМИ пришлось признать, что борт был с людьми, а не с оружием. Единственное, что пока еще пытается отрицать украинская пропаганда – что в самолете находились украинские военнопленные (якобы это были российские солдаты). Крайне показательным в этом смысле является тот факт, что

    украинские СМИ сначала радостно кричали о «сбитом ПВО ВСУ российском самолете», а потом стали срочно и тщательно стирать все подобные сообщения. Фактически это означает косвенное признание Украиной своей вины в уничтожении собственных граждан.

    Telegram-канал Владимира Соловьева уточняет, что «с 1 декабря 2022 года все обмены военнопленными, а их было более 20, происходили на территории Белгородской области, ранее они проходили в Запорожской области». Более того, по нашей информации, ранее пленных доставляли в Белгород на самолетах ВКС, которые позже использовались, чтобы забирать освобожденных российских военнослужащих. Украинская сторона об этом была отлично информирована.

    В случае с нынешним, достаточно большим (192 человека) обменом, как пишет Рожин, он «достаточно долго затягивался и саботировался украинской стороной. (…) Украинская сторона его неоднократно саботировала и пыталась подсунуть других людей».

    Версий произошедшего немного. Во-первых, некая ошибка украинской стороны. Случайное нарушение договоренностей. Однако, повторим, украинская сторона была информирована об обмене, потому не должна была стрелять, даже если у них появилась информация, что украинские пленные летят, сидя на ракетах комплекса С-300.

    Теоретически возможно сбитие самолета из ПЗРК украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые проникают на приграничные территории России и, работая автономно, могут не знать о договоренностях об обмене пленными. Это вопрос для специалистов, но на опубликованном видео не видно следа пуска ракеты, что скорее характерно для стрельбы на большом расстоянии. Кроме того, Картаполов говорил о запуске трех ракет, что не характерно для тактики ДРГ (выстрелил – убежал).


    Вторая и наиболее вероятная версия – сознательное уничтожение самолета украинской ПВО для срыва обмена и прекращения переговоров по этому каналу. Отметим, что переговоры об обмене пленными – единственный на настоящий момент канал прямых переговоров российской и украинской сторон (учитывая их секретный характер, логично предположить, что там могут обсуждаться и другие вопросы).

    «История с уничтожением самолета Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта», – написал по этому поводу замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В этом плане не исключено вмешательство «третьей силы», не желающей любых переговоров Москвы и Киева и имеющей агентов влияния в ВСУ (британских спецслужб, например). Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник уже назвал произошедшее «актом безумного варварства». Дипломат подчеркнул, что «этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах».

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