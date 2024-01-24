Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.5 комментариев
Украинские СМИ убрали новость с заявлением об ответственности ВСУ за сбитый Ил-76
Издание «Украинская правда», заявившая, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом, поменяла эту новость после заявлений Минобороны России о перевозившихся на самолете украинских военнопленных.
Издание сообщало, что ВСУ якобы взяли на себя ответственность за сбитый Ил-76, но позже отредактировало новость, убрав эту подробность, передает РИА «Новости».
Портал удалил информацию о том, что самолет сбили ВСУ после того, как Минобороны России сообщило о нахождении на борту украинских пленных.
Напомним, в среду в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Российское Минобороны указало, что на борту находились 74 человека, 65 из них – пленные военнослужащие ВСУ, которых везли для обмена с киевским режимом. Также в самолете были шесть членов экипажа и три сопровождающих.