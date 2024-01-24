Украинские СМИ убрали новость с заявлением об ответственности ВСУ за сбитый Ил-76

Tекст: Алексей Дегтярев

Издание сообщало, что ВСУ якобы взяли на себя ответственность за сбитый Ил-76, но позже отредактировало новость, убрав эту подробность, передает РИА «Новости».

Портал удалил информацию о том, что самолет сбили ВСУ после того, как Минобороны России сообщило о нахождении на борту украинских пленных.

Напомним, в среду в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Российское Минобороны указало, что на борту находились 74 человека, 65 из них – пленные военнослужащие ВСУ, которых везли для обмена с киевским режимом. Также в самолете были шесть членов экипажа и три сопровождающих.