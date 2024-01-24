Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области
Минобороны сообщило о падении в Белгородской области Ил-76 с пленными ВСУ
В среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные, сообщило Министерство обороны России.
Всего на борту Ил-76 было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Крушение произошло около 11.00 мск, уточнили в министерстве, передает ТАСС.