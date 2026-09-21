Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко.0 комментариев
Захарова заявила о физическом давлении на выборах в странах НАТО
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в государствах Североатлантического альянса во время парламентских выборов.
«Я вам хочу сказать как человек, видящий это все изнутри. То, что это, мне кажется, уже даже за пределом человеческих возможностей то, что было сделано. Ну, правда, вот это моя личная оценка. Потому что давление было нечеловеческое, давление было в странах натовских просто вплоть до физического», – сообщила Захарова эфире программы «Соловьев LIVE».
По ее словам, информационный фон с помощью вбросов в социальных сетях достигает любого уголка мира. Дипломат подчеркнула, что сотрудники российских загранучреждений напрямую получали угрозы насилия и провокаций.
Захарова уточнила, что дипломаты были готовы к провокациям и заранее проработали сценарии, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.
Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах проходило с 18 по 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования распределят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сообщала о потоке дезинформации и атаках дронов на участки для голосования. ЦИК сообщил о попытках Запада дискредитировать выборы в России. В ходе выборов было выявлено свыше 200 инфоповодов с попытками вмешательства в выборы.