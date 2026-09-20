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Памфилова заявила о 3,3 млн проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что явка на дистанционное электронное голосование составила 83% от числа зарегистрированных пользователей.
Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу онлайн с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования, передает РИА «Новости».
«Онлайн на федеральной платформе ДЭГ проголосовало более 3,3 млн избирателей, что составляет 83% от записавшихся», – сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова во время брифинга.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные кампании в регионах начались 18 сентября. Процесс волеизъявления продлится три дня и завершится 20 сентября. В единый день голосования планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что выборы в нижнюю палату парламента являются важнейшим внутриполитическим событием.
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов девятого созыва из своего кабинета в Кремле.