Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства»

Tекст: Ольга Никитина

Мирошник написал в своем Telegram-канале, что Киев показал полное пренебрежение к человеческой жизни, поскольку в нарушение договоренностей убил российских летчиков и бойцов сопровождения, а также «пустил в расход» собственных граждан.

«Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», – подчеркнул дипломат. По его словам, нет сомнений в том, что данные Киевом гарантии будут нарушены: если они еще их не нарушили, то непременно нарушат.

Украинская диктатура, указал он, продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они так якобы «боролись» и так ждали.

Минобороны России указывало, что на борту были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. В самолете также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.